W skrócie Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Prokuratury Krajowej, proponując przesłuchanie poza granicami Polski.

Polityk przebywa obecnie za granicą i wskazał adresy do doręczeń w Brukseli i Budapeszcie.

Śledczy rozważają odpowiedź na propozycję, a jego ewentualne doprowadzenie powierzono ABW.

Po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Polityk PiS obecnie przebywa za granicą, jednocześnie za pośrednictwem mediów złożył propozycję śledczym. Ziobro chce być przesłuchany poza granicami Polski, a jego prawnik przekonywał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "centrum spraw życiowych" lidera dawnej Suwerennej Polski od długiego czasu jest poza jego ojczyzną.

Zbigniew Ziobro przekazał także dwa adresy do doręczeń korespondencji - jeden w Brukseli, drugi w Budapeszcie.

W rozmowie z Interią rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że wniosek pełnomocnika byłego ministra sprawiedliwości wpłynął. - Do tej sprawy odniesiemy się w tym tygodniu - przekazał prok. Przemysław Nowak.

Ziobro w swoim piśmie - a co analizuje "Rzeczpospolita" - sugeruje, że złożona propozycja obejmuje możliwość przesłuchania przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną w polskim konsulacie w Budapeszcie lub Brukseli. Istnieje jednak jeszcze druga opcja - przeprowadzenie czynności przez organ państwa obcego.

W takim przypadku Ziobro odpowiadałby na pytania zadawane przez sąd lub prokuraturę Węgier lub Belgii. Pytania sporządzone zostałyby jednak przez polską prokuraturę i zawarte we wniosku przesłanym przez stronę polską.

Tymczasem rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński - powołując się na decyzję prokuratury - przekazał, że sprawą ewentualnego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed oblicze śledczych powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Zbigniewa Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył Dobrzyński.

