Ziobro złożył propozycję prokuraturze. Nowy komunikat rzecznika PK
Prokuratura Krajowa potwierdziła Interii, że otrzymała wniosek od pełnomocnika Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości zaproponował śledczym, żeby do jego przesłuchania doszło za granicą. - Do tej sprawy odniesiemy się w tym tygodniu - przekazał prok. Przemysław Nowak.
W skrócie
- Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Prokuratury Krajowej, proponując przesłuchanie poza granicami Polski.
- Polityk przebywa obecnie za granicą i wskazał adresy do doręczeń w Brukseli i Budapeszcie.
- Śledczy rozważają odpowiedź na propozycję, a jego ewentualne doprowadzenie powierzono ABW.
Po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.
Polityk PiS obecnie przebywa za granicą, jednocześnie za pośrednictwem mediów złożył propozycję śledczym. Ziobro chce być przesłuchany poza granicami Polski, a jego prawnik przekonywał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "centrum spraw życiowych" lidera dawnej Suwerennej Polski od długiego czasu jest poza jego ojczyzną.
Zbigniew Ziobro przekazał także dwa adresy do doręczeń korespondencji - jeden w Brukseli, drugi w Budapeszcie.
W rozmowie z Interią rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że wniosek pełnomocnika byłego ministra sprawiedliwości wpłynął. - Do tej sprawy odniesiemy się w tym tygodniu - przekazał prok. Przemysław Nowak.
Ziobro z "zagraniczną" propozycją. Dał prokuraturze dwie możliwości
Ziobro w swoim piśmie - a co analizuje "Rzeczpospolita" - sugeruje, że złożona propozycja obejmuje możliwość przesłuchania przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną w polskim konsulacie w Budapeszcie lub Brukseli. Istnieje jednak jeszcze druga opcja - przeprowadzenie czynności przez organ państwa obcego.
W takim przypadku Ziobro odpowiadałby na pytania zadawane przez sąd lub prokuraturę Węgier lub Belgii. Pytania sporządzone zostałyby jednak przez polską prokuraturę i zawarte we wniosku przesłanym przez stronę polską.
Tymczasem rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński - powołując się na decyzję prokuratury - przekazał, że sprawą ewentualnego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed oblicze śledczych powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Zbigniewa Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył Dobrzyński.