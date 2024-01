Nowotwór Zbigniewa Ziobry. Polityk ma przesłanie

Poseł dodał też, że Ziobro od lat miał chrypkę, jednak nie uważał, że to może być oznaka poważnej choroby. - Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego - przekazał poseł "Super Expressowi". Nadmienił, że leczenie Ziobry trwa, a polityk walczy o powrót na scenę polityczną i do zdrowia.