W skrócie Ponad połowa Polaków uważa, że po doniesieniach dotyczących Zondacrypto Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z PiS.

Sondaż przeprowadzony przez SW Research wykazał, że poparcie dla usunięcia Ziobry z partii jest najwyższe wśród osób powyżej 35 roku życia, natomiast młodsi respondenci częściej nie posiadają wiedzy na temat tej sytuacji.

Premier Donald Tusk powołał się w Sejmie na zeznania Przemysława Krala dotyczące rzekomych powiązań Ziobry z Zondacrypto. Były minister sprawiedliwości zaprzecza, a PiS odpiera oskarżenia kierując je w stronę obozu rządzącego.

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"Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości po ostatnich doniesieniach w sprawie jego relacji z Przemysławem Kralem?" - brzmiało pytanie, które usłyszeli uczestnicy badania SW Research na zlecenie Onetu.

Z sondażu wynika, że ponad połowa przebadanych Polaków (56,5 proc.) uważa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z partii Jarosława Kaczyńskiego. Przeciwną opinię ma z kolei 12,2 proc., a zdania na ten temat nie ma 13,3 proc. badanych. Ponadto 18 proc. respondentów przyznało, że nie zna sprawy.

Ziobro powinien zostać usunięty z PiS. Wyniki najnowszego sondażu

Wyniki sondażu podzielono m.in. ze względu na płeć badanych. Dzięki temu wiemy, że usunięcia byłego ministra sprawiedliwości z PiS chce 56,4 proc. kobiet i 56,6 proc. mężczyzn.

Przeciwnego zdania jest natomiast 10,1 proc. kobiet i 14,6 proc. mężczyzn. Z badania wynika też, że częściej sprawy nie znają kobiety - 21,6 proc., niż mężczyźni - 14 proc.

Większe różnice w podejściu do sytuacji widać natomiast przy podziale wyników na grupy wiekowe. Ankietowani w wieku do 24 lat najrzadziej chcą usunięcia Zbigniewa Ziobry z partii. Takiego zdania jest 45,4 proc., a 34,2 proc. przyznaje, że nie zna sprawy. Podobnie sytuacja wygląda w przedziale wiekowym 25-34. Tam za usunięciem polityka jest 49,3 proc., a sprawy nie zna 30,6 proc. badanych.

Najwięcej głosów domagających się usunięcia Zbigniewa Ziobry z PiS zanotowano w grupie 35-49 lat - 59,8 proc., a w grupie 50 lat i więcej - 58,8 proc. Ponadto w tych przedziałach wiekowych najmniej osób deklaruje nieznajomość sprawy - jest to odpowiednio 14,4 proc. i 13 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 15-16 września 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 ankiety na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy. Próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Afera Zondacrypto. Tusk wspomniał o Ziobrze, PiS oskarża KO

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk na początku września zacytował w Sejmie zeznania Przemysława Krala, w których twierdził on, że Zbigniew Ziobro obiecał umorzenie śledztwa wobec Zondacrypto oraz otrzymał od prezesa firmy pół miliona złotych na swoją fundację.

Zbigniew Ziobro zaprzecza swoim powiązaniom z Kralem. W obronie byłego ministra stanął m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że Ziobro przyjmując pieniądze od Krala nie wiedział, że ten "para się działalnością przestępczą".

Prawo i Sprawiedliwość oskarża z kolei obóz rządzący o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut. Jako dowód wskazuje sytuację z 2024 roku, gdy firma finansowała Europejski Kongres Gospodarczy odbywający się w Katowicach.



