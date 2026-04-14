Ziobro: Tusk jest malowanym Orbanem

Komentując wyniki wyborów na Węgrzech Zbigniew Ziobro, przywołał słowa Petera Magyara, który stwierdził, że Węgry "będą musiały usiąść do stołu negocjacyjnego z Władimirem Putinem". - Pytanie czy pan Tusk i Sikorski zjadają własne języki, bo twierdzili, że jak będzie Peter Magyar, to zakończy relacje z Putinem - powiedział były minister sprawiedliwości.

- Przewidywałem, że tak będzie, bo każdy kto zna realia węgierskie wie, że skala uzależnienia węgierskiej energetyki jest totalna i w związku z tym ta ewentualna propozycja, którą forsował Tusk i Sikorski i von der Leyen, aby Orban nagle zaprzestał relacji z Putinem oznaczałaby totalną katastrofę - zaznaczył.

- Zapewniam państwa, że gdyby to zrobił Magyar, to po tygodniu na Węgrzech byłaby rewolucja, a za dwa tygodnie Orban by wrócił do władzy. Magyar będzie realizował tę samą politykę co Orban - dodał.

Według Ziobry jedną z przyczyn porażki partii premiera Węgier był hejt i fałszywe oskarżenia o to, że może sfałszować wybory lub nie oddać władzy, do czego w rzeczywistości nie doszło.

Według niego to w Polsce mogło dojść do złamania standardów demokratycznych, gdy pojawiały się informacje o próbach zablokowania zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. - To Tusk jest malowanym Orbanem, łamie prawo w Polsce, przejmuje media publiczne z użyciem siły - stwierdził były szef resortu sprawiedliwości.

Ziobro odniósł się również do sprawy jego azylu na Węgrzech. - Problem Donalda Tuska jest taki, że okazał się co najmniej fajtłapą, dlatego że uruchomił procedurę związaną z fabrykowaniem dowodów w stosunku do mnie kiedy byłem oficjalnie legalnie na Węgrzech. Wbrew kłamstwom ja nigdzie nie uciekłem, tylko przebywałem na konferencji na zapraszonie rządu Viktora Orbana. W takim momencie podjąłem rzeczywiście decyzję wobec tej lawiny bezprawia, nie mając szansy na sprawiedliwy proces, że będę walczył z Tuskiem na wolnej węgierskiej ziemi - powiedział.

Peter Magyar zapowiedział jednak, że jak dojdzie do władzy, to wyda Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego Polsce. - Sugerowałem im, by nie szli do IKEI kupować mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - stwierdził lider Tiszy.

- Odpowiem panu przyszłemu premierowi Magyarowi w ten sposób: jedno to są informacje od Tuska, a drugie to są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać on i jego urzędnicy, gdy będą podejmować decyzję. Dokumenty, które są podstawą podjęcia decyzji azylowej, która będzie następnie kontrolowana przez węgierski sąd - powiedział Ziobro.

Zapytany o to, czy sugeruje, że w dokumentach tych są jakieś zapisy, które uniemożliwią jego ekstradycję odparł: - Ja nie sugeruję, ja wiem, że tam są wypisane i udokumentowane fakty drastycznego łamania przez Donalda Tuska prawa, w tym polskiej konstytucji i prawa, które gwarantuje uczciwy proces.

- Będzie się musiał z tym wszystkim zmierzyć, bo później to będzie oceniał sąd. Premier Magyar, kiedy zapozna się z dokumentami będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie czy chce zaryzykować, aby węgierski sąd strzelił mu gola na sam początek - dodał.

- Studźmy emocje i zaczekajmy na procesy, które będą się toczyć - powiedział.

Zapytany czy pozostanie na Węgrzech mimo porażki Orbana stwierdził, że "czas pokaże". - Mam podstawy sądzić, że system węgierski jest na tyle odporny politycznie, że będzie podejmował decyzje w oparciu o fakty merytoryczne, które są bardzo mało optymistyczne dla Donalda Tuska i jego wniosku.

Zauważył jednak, że jeśli okaże się inaczej, to będzie musiał rozważyć czy nie opuścić Budapesztu. W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że Ziobro może szukać azylu w USA, jednak były minister odmówił jednoznacznych deklaracji w tej sprawie.

