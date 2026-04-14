Ziobro: Tusk jest fałszywie malowanym Orbanem
Zbigniew Ziobro skomentował w rozmowie z Polsat News wyniki wyborów na Węgrzech, uderzając w premiera Polski. - To Tusk jest fałszywie malowanym Orbanem i to on regularnie łamie prawo - stwierdził były minister sprawiedliwości. Zwrócił również uwagę, że Peter Magyar zapowiedział, że będzie musiał prowadzić negocjacje z Władimirem Putinem. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jednak Peter Magyar zapowiedział, że po objęciu władzy wyda go Polsce.
W skrócie
- Zbigniew Ziobro skomentował wyniki wyborów na Węgrzech, krytykując Donalda Tuska i porównując go do Viktora Orbana.
- Ziobro zaatakował również premiera, porównując go do nowotworu. - Jak przyszło mi walczyć skutecznie z nowotworem, to też będę skutecznie walczył z Donaldem Tuskiem - stwierdził.
- Peter Magyar zapowiedział, że jeśli obejmie władzę, wyda Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego Polsce, na co Ziobro odpowiedział, że decyzja będzie należała do węgierskiego sądu.
Komentując wyniki wyborów na Węgrzech Zbigniew Ziobro, przywołał słowa Petera Magyara, który stwierdził, że Węgry "będą musiały usiąść do stołu negocjacyjnego z Władimirem Putinem". - Pytanie czy pan Tusk i Sikorski zjadają własne języki, bo twierdzili, że jak będzie Peter Magyar, to zakończy relacje z Putinem - powiedział były minister sprawiedliwości.
- Przewidywałem, że tak będzie, bo każdy kto zna realia węgierskie wie, że skala uzależnienia węgierskiej energetyki jest totalna i w związku z tym ta ewentualna propozycja, którą forsował Tusk i Sikorski i von der Leyen, aby Orban nagle zaprzestał relacji z Putinem, oznaczałaby totalną katastrofę - zaznaczył.
- Zapewniam państwa, że gdyby to zrobił Magyar, to po tygodniu na Węgrzech byłaby rewolucja, a za dwa tygodnie Orban by wrócił do władzy. Magyar będzie realizował tę samą politykę co Orban - dodał.
Według Ziobry jedną z przyczyn porażki partii premiera Węgier był hejt i fałszywe oskarżenia o to, że może sfałszować wybory lub nie oddać władzy, do czego w rzeczywistości nie doszło.
Według niego to w Polsce mogło dojść do złamania standardów demokratycznych, gdy pojawiały się informacje o próbach zablokowania zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. - Tusk jest fałszywie malowanym Orbanem. I to on, a nie Orban regularnie łamie prawo - stwierdził były szef resortu sprawiedliwości.
Ziobro uderzył w Tuska. "Jest nowotworem, który toczy Polskę"
Ziobro odniósł się również do sprawy jego azylu na Węgrzech. - Problem Donalda Tuska jest taki, że okazał się co najmniej fajtłapą, dlatego że uruchomił procedurę związaną z fabrykowaniem dowodów w stosunku do mnie, kiedy byłem oficjalnie legalnie na Węgrzech - powiedział.
- Wbrew kłamstwom ja nigdzie nie uciekłem, tylko przebywałem na konferencji na zaproszenie rządu Viktora Orbana. W takim momencie podjąłem rzeczywiście decyzję wobec tej lawiny bezprawia, nie mając szansy na sprawiedliwy proces, że będę walczył z Tuskiem na wolnej węgierskiej ziemi - dodał.
Zbigniew Ziobro zaatakował również premiera, porównując go do nowotworu. - Donald Tusk toczy jak nowotwór polskie państwo. Jak przyszło mi walczyć skutecznie z nowotworem, to też będę skutecznie walczył z Donaldem Tuskiem - stwierdził.
Magyar zapowiada ekstradycję Ziobry i Romanowskiego. Były minister reaguje
Peter Magyar zapowiedział jednak, że jak dojdzie do władzy, to wyda Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego Polsce. - Sugerowałem im, by nie szli do IKEI kupować mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - stwierdził lider Tiszy.
- Odpowiem panu przyszłemu premierowi Magyarowi w ten sposób: jedno to są informacje od Tuska, a drugie to są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać on i jego urzędnicy, gdy będą podejmować decyzję. Dokumenty, które są podstawą podjęcia decyzji azylowej, która będzie następnie kontrolowana przez węgierski sąd - powiedział Ziobro.
Zapytany o to, czy sugeruje, że w dokumentach tych są jakieś zapisy, które uniemożliwią jego ekstradycję odparł: - Ja nie sugeruję, ja wiem, że tam są wypisane i udokumentowane fakty drastycznego łamania przez Donalda Tuska prawa, w tym polskiej konstytucji i prawa, które gwarantuje uczciwy proces.
- Będzie się musiał z tym wszystkim zmierzyć, bo później to będzie oceniał sąd. Premier Magyar, kiedy zapozna się z dokumentami będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie czy chce zaryzykować, aby węgierski sąd strzelił mu gola na samym początku - dodał.
- Studźmy emocje i zaczekajmy na procesy, które będą się toczyć - powiedział.
Zapytany, czy pozostanie na Węgrzech mimo porażki Orbana stwierdził, że "czas pokaże". - Mam podstawy sądzić, że system węgierski jest na tyle odporny politycznie, że będzie podejmował decyzje w oparciu o fakty merytoryczne, które są bardzo mało optymistyczne dla Donalda Tuska i jego wniosku.
Zauważył jednak, że jeśli okaże się inaczej, to będzie musiał rozważyć, czy nie opuścić Budapesztu. W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że Ziobro może szukać azylu w USA, jednak były minister odmówił jednoznacznych deklaracji w tej sprawie.
Żurek odpowiada na zarzuty Ziobry. "Kłamstwo"
Do twierdzeń Zbigniewa Ziobry o tym, że w Polsce nie może on liczyć na sprawiedliwy proces odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
- Chciałbym zdementować te wszystkie wskazywane przez Ziobrę argumenty, że nie mamy w Polsce niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Widzimy posłów, także z jego ugrupowania, którzy dostali zarzuty, niektórzy nawet przebywali w areszcie, a teraz odpowiadają z wolnej stopy, mają pełnomocników, mają wszystkie prawa przed sądem. Mówienie o tym, że Ziobro czy Romanowski nie będą mieli gwarancji procesowych jest po prostu kłamstwem - stwierdził.
- Dzisiaj pan Ziobro jest postrzegany jako miękiszon przez większość polskich obywateli, ale my musimy tego miękiszona postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości - dodał szef resortu sprawiedliwości.