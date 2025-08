Zdaniem Ziobry doszło do nielegalnego usunięcia Barskiego ze stanowiska. Według byłego ministra "to nie jest byle jakie przestępstwo, a działanie w zorganizowanej grupie przestępczej".

Powtórzył, że doszło do "nielegalnego usunięcia z gabinetu i uniemożliwienia sprawowania stanowiska jedynemu legalnemu prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu ". - To jest sytuacja bez precedensu nie tylko w Polsce, ale w państwach demokratycznych - stwierdził Ziobro.

Ziobro podkreślał, że "wszyscy, którzy łamią porządek prawny i robią to z premedytacją, pełną świadomością - muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną". - To nie jest byle jakie przestępstwo, to nie jest jakieś przekroczenie uprawnień, to jest działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, które demoluje polskie państwo, sieje destrukcję i anarchię - stwierdził polityk PiS.