W skrócie Zbigniew Ziobro złożył nowe oświadczenie majątkowe za rok 2025, w którym wykazał spadek oszczędności i niższe dochody poselskie.

Dokument potwierdza utrzymanie tego samego stanu nieruchomości oraz brak działalności gospodarczej, akcji i udziałów w spółkach.

Ziobro poinformował o pożyczce od własnej fundacji na sfinansowanie kosztów obrony podczas pobytu poza Polską, zobowiązując się do zwrotu powiększonej o 50 procent kwoty.

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Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od miesięcy przebywający poza granicami Polski, złożył nowe oświadczenie majątkowe za rok 2025.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wykazał w nim wyraźny spadek oszczędności - w 2024 roku miał na koncie 476 tys. złotych, w 2025 roku kwota ta zmalała do ok. 260 tys.

Jak wynika z oświadczenia, poseł niemal nie dysponuje środkami w walutach obcych - zadeklarował posiadanie ok. 800 euro.

Zbigniew Ziobro złożył oświadczenie majątkowe. Wyraźny spadek oszczędności

Zmianie nie uległ stan posiadania Ziobry w kontekście nieruchomości. Podobnie jak przed rokiem zgłosił własność domu rodzinnego o powierzchni 133,15 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem gospodarczym i domkiem letniskowo-gospodarczym. Łącznie wycenił tą nieruchomość na 950 tys. złotych.

Poseł posiada także trzy działki: rolną o powierzchni 73 arach i dwie leśno-rolne o powierzchni 1,1 ha i 1,4 ha. Ich wartość określił na kolejno: 175 tys., 140 tys., i 170 tys. złotych.

Polityk PiS nie zadeklarował posiadania akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego, prowadzenia działalności gospodarczej ani posiadania mienia o szacowanej wartości powyżej 10 tys. zł.

W 2025 roku minimalnie spadły dochody Ziobry z tytułu uposażenia poselskiego, które wyniosły ok. 142 tys. złotych (w porównaniu do 164 tys. w 2024 roku). Na podobnym poziomie pozostała dieta parlamentarna (44 tys. w 2025 r., 45 tys. w 2024 r.).

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. "Zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony"

Duże zmiany widać w sekcji poświęconej zobowiązaniom pieniężnym, których rok wcześniej Zbigniew Ziobro nie deklarował.

"Gdy przebywałem poza Polską na oficjalnej konferencji w Budapeszcie, zostałem zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o moje aresztowanie złożonym w kraju" - napisał w oświadczeniu Ziobro.

Poseł wyjaśnił, że nie dysponował wtedy dużymi środkami finansowymi na Węgrzech, które "pozwoliłyby mu zorganizować obronę". "Dlatego zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony do Fundacji Instytut Polski Suwerennej" - napisał, dodając, że zobowiązał się zwrócić organizacji poniesione koszty powiększone o 50 proc.

"Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 r. wyniosły 57 tys. zł netto. Kwota ta zostanie przeze mnie zwrócona Fundacji i powiększona o dodatkowe 50 proc. Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 tys. zł." - podkreślił.

Zbigniew Ziobro jest oficjalnie prezesem Fundacji Instytut Polski Suwerennej, od której pożyczył pieniądze. "12 listopada 2025 r. zajęte zostały środki pieniężne na moim rachunku bankowym, a także moje nieruchomości" - zaznaczył polityk.





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