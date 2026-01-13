W skrócie Zbigniew Ziobro potwierdził uzyskanie azylu na Węgrzech, choć poinformował, że nie otrzymał decyzji osobiście.

Były minister podkreślił, że "nie uciekł z kraju" i oskarżył przeciwników o łamanie prawa.

Polski rząd nie otrzymał oficjalnej informacji z Budapesztu ws. Ziobry, MSZ prowadzi własne działania.

Zbigniew Ziobro był we wtorek gościem porannej rozmowy na antenie RMF FM. W jej trakcie odniósł się do kwestii otrzymanego azylu na Węgrzech. Podczas wywiadu były minister sprawiedliwości podkreślił, że dziękuje Budapesztowi za gościnność i wsparcie. - Jestem wdzięczny Viktorowi Orbanowi, że podjął odważną decyzję - podkreślił.

Ziobro w trakcie rozmowy zaznaczył, że nie uciekł z kraju oraz "nie jest tchórzem". - Tchórzami są Ci, którzy łamią ustawy fair play, które zapisane są w polskim prawie - stwierdził.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Padło pytanie o datę przyznania azylu

Były minister sprawiedliwości pytany był również o dokładną datę przyznania mu azylu na Węgrzech. Poseł PiS nie był jednak w stanie dokładnie odpowiedzieć. Stwierdził, że najprawdopodobniej miało to miejsce w okolicach 23 grudnia.

- To było pod koniec grudnia. Jeszcze przed świętami ta decyzja zapadła - mówił.

- Bardzo możliwe, że tak było. Chciałem to ogłosić w dniu drugiej rocznicy kryminalnego przejęcia polskiej prokuratury, która stała się narzędziem do zamiatania spraw pod dywan korupcji, złodziejstwa, ludzi Platformy, Tuska, a ścigania takich niewinnych ludzi jak ja - stwierdził.

Ziobro zaznaczył jednak, że dokładna data przyznania azylu to "szczegół techniczny, który nie ma znaczenia". - To są czwartorzędne szczególiki. Proszę nie przywiązywać do tego żadnej wagi. Decyzja jest podjęta. Potwierdziły to władze państwa węgierskiego - podkreślił.

Węgry. Ziobro przyznał, że osobiście nie otrzymał decyzji o azylu

Były minister sprawiedliwości przyznał także, że nie otrzymał osobiście decyzji o przyznaniu azylu. - Prosiłem kogoś, żeby się tym zajął, więc nie mam tego przy sobie - stwierdził.

- Jest w rękach mojego kolegi, któremu powierzyłem te formalne kwestie - dodał.

W trakcie rozmowy Zbigniew Ziobro podkreślił, że "sam się utrzymuję, żyje skromnie" oraz nie zamierza "rezygnować z mandatu poselskiego". Odniósł się również do przyznania azylu swojej żonie. - Ta władza byłaby gotowa potraktować moją żonę jako zakładnika - tłumaczył decyzję.

Wiceszef MSZ: Polska nie uzyskała oficjalnej informacji z Budapesztu ws. Ziobry

Dodajmy, że wiceszef MSZ ds. europejskich Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek w wywiadzie w RMF24, że polski rząd w dalszym ciągu nie uzyskał oficjalnej informacji z Budapesztu w sprawie Zbigniewa Ziobry.

- Procedura jest taka, że jeżeli stosuje się przepisy unijne lub przepisy krajowe, które bazują na przepisach unijnych, dane państwo członkowskie ma obowiązek poinformować Radę Unii Europejskiej, czyli inne państwa członkowskie - zaznaczył.

- To nie jest procedura, którą się stosuje na co dzień, ponieważ takie sytuacje są absolutnie wyjątkowe - dodał.

Według Niemczyckiego sytuacja przypomina udzielenie azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości za rządów PiS, Marcinowi Romanowskiemu. - Dwie osoby dostały jakąś formę ochrony na Węgrzech, formalnie nie wiemy nic - stwierdził.

Wiceszef polskiego MSZ dodał ponadto, że "Polska dyplomacja podjęła już działania w sprawie azylu Ziobry, a pierwszym krokiem będzie ustalenie stanu faktycznego".

- Po drugie, już w zeszłym tygodniu wzywaliśmy ambasadora Węgier w Polsce, w Warszawie, też domagając się informacji. Natomiast ambasador jasno powiedział, że żadnych informacji nam nie przekaże - ujawnił Niemczycki.

Prokuratura postawiła Ziobrze 26 zarzutów

Przypomnijmy, że na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.

Zdaniem śledczych Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami, Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Sąd odroczył posiedzenie aresztowe

Na początku listopada prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli.

W połowie listopada prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył posiedzenie do 15 stycznia 2026 r.

Śledczy uzasadniając wniosek o areszt wskazali przede wszystkim na realne ryzyko niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego ze strony Ziobry.

