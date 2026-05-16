Ziobro mógł wyjechać do USA dzięki porażce rządu? "Należało mieć dowody"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za porażkę w sprawie rozliczenia Zbigniewa Ziobry, głównie z powodu braku przygotowania i braku konkretnych dowodów - oceniła Dorota Gawryluk w programie "Kalejdoskop Wydarzeń". Jej zdaniem zarzuty wobec Ziobry dotyczą co najwyżej niegospodarności, a nie czynów kryminalnych. Jan Wróbel podkreślił z kolei, że opozycja, zamiast rzeczowych argumentów, wywołała atmosferę sensacji, nie osiągając zamierzonego celu.

Dorota Gawryluk w szarej bluzce w studiu telewizyjnym, obok okrągła ramka ze Zbigniewem Ziobrą w garniturze z telefonem.
Dorota Gawryluk skomentowała postawę rządu wobec sprawy Zbigniewa ZiobryKamil Kasprzycki / REPORTER / East NewsPolsat News

W skrócie

  • Dorota Gawryluk stwierdziła, że odpowiedzialność za sytuację wokół wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych ponosi rząd, który prowadził sprawę rozliczeń w sposób problematyczny.
  • Gawryluk oceniła, że zarzuty wobec Ziobry dotyczą sposobu wydawania środków publicznych, a nie przywłaszczenia pieniędzy.
  • Jan Wróbel zasugerował, że przedstawianie Ziobry jako potwora było nieskuteczne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zdaniem Doroty Gawryluk odpowiedzialność za obecną sytuację wokół wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych ponosi przede wszystkim rząd, który - jak oceniła - "od początku prowadził sprawę rozliczeń w sposób problematyczny".

Dziennikarka stwierdziła w programie "Kalejdoskop Wydarzeń", że Platforma Obywatelska budowała swoją kampanię wyborczą na obietnicy rozliczenia poprzedniej władzy, ale nie przedstawiła opinii publicznej konkretnych dowodów.

- Więc powiedziano, że PiS to złodzieje - wskazała Gawryluk, przywołując wypowiedź premiera.

Zobacz również:

"Kalejdoskop Wydarzeń". Spór o TK. Dorota Gawryluk zwraca uwagę na ruch Donalda Tuska
Polska

"Wojna o TK dopiero się zaczyna". Gawryluk o "sprytnym" ruchu Tuska

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

- To już jest nielogiczne, bo cały PiS nie może kraść, tak jak cała Platforma by nie mogła kraść, ani całe SLD, bo to jest niemożliwe - podkreśliła.

Gawryluk oceniła, że rządzący najpierw zbudowali przekaz o konieczności rozliczeń, a dopiero później szukali dowodów na jego poparcie.

- Polacy uwierzyli, że cały PiS kradnie, że za chwilę cały PiS znajdzie się w więzieniu, a szef grupy przestępczej, czyli Zbigniew Ziobro, trafi tam w pierwszej kolejności - mówiła.

"Można mówić co najwyżej o złym wydawaniu pieniędzy"

Jak dodała, po rozpoczęciu prac nad sprawą okazało się, że zarzuty wobec Ziobry mogą dotyczyć nie tyle przywłaszczenia pieniędzy, ile sposobu ich wydawania.

- Wydawał publiczne pieniądze na straż pożarną, remont prokuratury, Pegasusa, czyli na ściganie przestępców, czy koła gospodyń wiejskich - wyliczała Gawryluk.

W jej ocenie można byłoby mówić co najwyżej o zarzucie "złego sposobu wydawania pieniędzy". - To nie jest zarzut kryminalny ani zarzut, który mógłby potraktować poważnie jakikolwiek rząd - podkreśliła.

Zobacz również:

Donald Tusk i Michał Kobosko
Polska

W rządzie pojawią się nowe twarze? "Przedstawiliśmy konkretne kandydatury"

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka

Jak stwierdziła, właśnie to mogło wystarczyć do uzyskania azylu i odmowy wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. - Rozumując w ten sposób, doszlibyśmy do tego, że wszyscy liderzy partyjni i wszyscy ministrowie są szefami grup przestępczych - dodała.

Jan Wróbel z radą dla rządu. "Nie robić ze smoczka smoka wawelskiego"

Współprowadzący program Jan Wróbel ocenił, że sposób przedstawiania Ziobry przez jego przeciwników politycznych mógł okazać się nieskuteczny.

- Jak się mówi o kimś, że jest potworem, a ten potwór potem robi, co chce, to znaczy, że jesteśmy cieniasami, jesteśmy fujarami, jak powiedziałby Zbigniew Ziobro - argumentował Wróbel.

Dodał, że należało "ośmieszać, piętnować, wykazywać słabości, ale nie robić ze smoczka smoka wawelskiego".

Gawryluk odpowiedziała, że podstawą działań powinny być przede wszystkim dowody.

- Należało mieć dowody na to, że Zbigniew Ziobro jest przestępcą. (...) Może ty pamiętasz chociaż jeden zarzut, który kwalifikuje się na przestępstwo, które miałoby powodować, że Zbigniew Ziobro w tym czerwonym kaftanie będzie prowadzony w kajdankach do tymczasowego aresztu - pytała.

Zobacz również:

Według Krzystofa Śmiszka polski MSZ powinien wezwać ambasadora USA w sprawie Zbigniewa Ziobry
Polska

"Trzeba tupnąć nogą". Europoseł Lewicy wezwałby ambasadora USA

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki
W rządzie pojawią się nowi wiceministrowie? „Konkretne kandydatury”INTERIA.PL

Najnowsze