W skrócie Dorota Gawryluk stwierdziła, że odpowiedzialność za sytuację wokół wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych ponosi rząd, który prowadził sprawę rozliczeń w sposób problematyczny.

Gawryluk oceniła, że zarzuty wobec Ziobry dotyczą sposobu wydawania środków publicznych, a nie przywłaszczenia pieniędzy.

Jan Wróbel zasugerował, że przedstawianie Ziobry jako potwora było nieskuteczne.

Zdaniem Doroty Gawryluk odpowiedzialność za obecną sytuację wokół wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych ponosi przede wszystkim rząd, który - jak oceniła - "od początku prowadził sprawę rozliczeń w sposób problematyczny".

Dziennikarka stwierdziła w programie "Kalejdoskop Wydarzeń", że Platforma Obywatelska budowała swoją kampanię wyborczą na obietnicy rozliczenia poprzedniej władzy, ale nie przedstawiła opinii publicznej konkretnych dowodów.

- Więc powiedziano, że PiS to złodzieje - wskazała Gawryluk, przywołując wypowiedź premiera.

- To już jest nielogiczne, bo cały PiS nie może kraść, tak jak cała Platforma by nie mogła kraść, ani całe SLD, bo to jest niemożliwe - podkreśliła.

Gawryluk oceniła, że rządzący najpierw zbudowali przekaz o konieczności rozliczeń, a dopiero później szukali dowodów na jego poparcie.

- Polacy uwierzyli, że cały PiS kradnie, że za chwilę cały PiS znajdzie się w więzieniu, a szef grupy przestępczej, czyli Zbigniew Ziobro, trafi tam w pierwszej kolejności - mówiła.

"Można mówić co najwyżej o złym wydawaniu pieniędzy"

Jak dodała, po rozpoczęciu prac nad sprawą okazało się, że zarzuty wobec Ziobry mogą dotyczyć nie tyle przywłaszczenia pieniędzy, ile sposobu ich wydawania.

- Wydawał publiczne pieniądze na straż pożarną, remont prokuratury, Pegasusa, czyli na ściganie przestępców, czy koła gospodyń wiejskich - wyliczała Gawryluk.

W jej ocenie można byłoby mówić co najwyżej o zarzucie "złego sposobu wydawania pieniędzy". - To nie jest zarzut kryminalny ani zarzut, który mógłby potraktować poważnie jakikolwiek rząd - podkreśliła.

Jak stwierdziła, właśnie to mogło wystarczyć do uzyskania azylu i odmowy wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. - Rozumując w ten sposób, doszlibyśmy do tego, że wszyscy liderzy partyjni i wszyscy ministrowie są szefami grup przestępczych - dodała.

Jan Wróbel z radą dla rządu. "Nie robić ze smoczka smoka wawelskiego"

Współprowadzący program Jan Wróbel ocenił, że sposób przedstawiania Ziobry przez jego przeciwników politycznych mógł okazać się nieskuteczny.

- Jak się mówi o kimś, że jest potworem, a ten potwór potem robi, co chce, to znaczy, że jesteśmy cieniasami, jesteśmy fujarami, jak powiedziałby Zbigniew Ziobro - argumentował Wróbel.

Dodał, że należało "ośmieszać, piętnować, wykazywać słabości, ale nie robić ze smoczka smoka wawelskiego".

Gawryluk odpowiedziała, że podstawą działań powinny być przede wszystkim dowody.

- Należało mieć dowody na to, że Zbigniew Ziobro jest przestępcą. (...) Może ty pamiętasz chociaż jeden zarzut, który kwalifikuje się na przestępstwo, które miałoby powodować, że Zbigniew Ziobro w tym czerwonym kaftanie będzie prowadzony w kajdankach do tymczasowego aresztu - pytała.

