Ziobro: Jestem gotów porozumieć się z Pawłem Kukizem, ale jest warunek

Zbigniew Ziobro był gościem "Salonu Politycznego Trójki" w Polskim Radiu. Jednym z poruszonych tematów była kwestia promowanego przez Pawła Kukiza projektu dotyczącego sędziów pokoju.



- Jesteśmy gotowi poprzeć ustawę o sędziach pokoju, oczywiście z pewnymi korektami, (...) natomiast nie możemy się zgodzić na sytuację, że ustawa ta zablokuje dalszą reformę sądownictwa [którą proponujemy] - powiedział Ziobro.



Przyjęcie ustawy o sędziach pokoju to jeden z warunków startu Pawła Kukiza na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością. Z tych list też do tej pory startowali politycy Solidarnej Polski.

Odra. "Prokuratorzy pracują w dzień i w nocy"

Podczas rozmowy Ziobro pytany był też o sytuację na Odrze.

- Jest siedmiu prokuratorów, którzy prowadzą czynności w dzień i w nocy, w soboty i niedziele. Jest też pięciu policjantów w tym zespole i "już przynajmniej kilka zespołów" biegłych - przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.



- Mamy do czynienia ze specyficznym śledztwem. Prokuratorzy nie są znawcami biologii i aspektów związanych ze środowiskiem, dlatego wiodącą rolę będą odgrywać ludzie z wiedzą specjalistyczną. Prokuratorzy powołali licznych biegłych - mówił Ziobro na antenie radiowej Trójki.



Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego śnięcia. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.