W skrócie Adam Szłapka krytykuje Zbigniewa Ziobrę za porównanie się do opozycjonistów z czasów stanu wojennego.

Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny i jest oskarżany przez polską prokuraturę o szereg przestępstw.

Szłapka podkreśla, że polityczne działania Ziobry są powszechnie wyśmiewane, a sam były minister stał się obciążeniem dla swojego środowiska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Porównywanie siebie, któremu prokuratura chce postawić zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, do opozycjonistów, którzy uciekali przed stanem wojennym, to jest już szczyt bezczelności - stwierdził Szłapka.

Słowa rzecznika rządu stanowią komentarz do wywiadu, którego Zbigniew Ziobro udzielił we wtorek rano na antenie radia RMF FM. Były minister sprawiedliwości porównał swoją sytuację do tej, w której znajdowali się polscy opozycjoniści.

- Działanie kryminalne w stosunku do mnie zostało wymierzone, gdy przebywałem za granicą. Tak więc ja nie wróciłem do kraju, tak jak wielu nie wróciło np. po wybuchu stanu wojennego - stwierdził były minister sprawiedliwości w odpowiedzi na stwierdzenie, że "uciekł z kraju".

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Szłapka: Stał się pośmiewiskiem

- Wstydzą się go pisowcy, nikt go już specjalnie nie broni, wszyscy wiedzą, że jest obciążeniem dla tego środowiska, jest powszechnie wyśmiewany także przez wyborców prawicowych. Stał się pośmiewiskiem i brnie w to dalej - dodał Szłapka.

Polityk podkreślił, że w jego ocenie zachowanie Ziobry jest "nawet nie obrzydliwe, śmieszne". - Pamiętamy, miał być rekinem, został leszczem - stwierdził.

Rzecznik rządu odniósł się także do tego, że były minister nie był w stanie podać dokładnej daty złożenia przez siebie wniosku o azyl na Węgrzech.

- To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z czystą polityką, a nie z żadnym merytorycznym uzasadnieniem, tym, że cokolwiek mu w Polsce grozi - stwierdził.

Szłapka dodał, że "pewnie podobne zdanie w tej sprawie co Budapeszt, ma też Mińsk i Moskwa" i zwrócił uwagę, że wobec węgierskiego rządu toczy się procedura ws. naruszenia praworządności.

Azyl na Węgrzech dla Zbigniewa Ziobry. W tle Fundusz Sprawiedliwości

Polska prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Zarzuty dotyczą m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

W listopadzie 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

To nie może jednak dojść do skutku, jako że polityk PiS od momentu wydania przez prokuraturę postanowienia o postawieniu zarzutów przebywa na Węgrzech. W poniedziałek adwokat Zbiory potwierdził, że ten otrzymał azyl polityczny w tym kraju.

Przywitanie prezydenta z ''Dragonem'' na Jasnej Górze. Banaszek w ''Graffiti'': Wielu polityków KO również ma znajomych, którzy nie żyli w zgodzie z prawem Polsat News Polsat News