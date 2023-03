Ziobro i Kowalski w hełmach. "Bronimy polskiego węgla"

"Minister Ziobro nie wygląda na zadowolonego" - skomentował poseł niezrzeszony Paweł Szramka.

Zbigniew Ziobro: To mit, że prąd z wiatraków czy fotowoltaiki jest tańszy

Podczas zorganizowanej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że podczas najbliższego posiedzenia rząd będzie zajmował się dokumentem, który - jak powiedział - określi rozwój energetyki naszego kraju na kolejne lata. Jego zdaniem, "warunkiem bezpieczeństwa energetycznego i skutecznego rozwoju Polski jest tania energia z węgla brunatnego i węgla kamiennego".

Reklama

- Nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa węgla brunatnego czy kamiennego. Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor. To gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne, naszą suwerenność energetyczną i gwarantuje najtańszy prąd dla Polaków - mówił Ziobro.

Lider Solidarnej Polski wskazał, że prąd produkowany z węgla wydobytego poza granicami Polski jest dużo droższy niż z surowca wydobywanego w kraju. - Polska ma wielkie bogactwo, które daje nam gwarancję niezależności energetycznej i gwarancję najtańszego prądu. Jest mitem, że prąd z wiatraków, czy fotowoltaiki jest prądem tańszym. (...) Nie możemy zamykać oczu na to, co spotkało Polaków w ostatnim okresie, na te gwałtowne podwyżki cen prądu. Musimy wyciągnąć z tego wnioski - przekonywał.

Zapowiedział, że we wtorek Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. - To jest niezwykle ważne, żeby w ten sposób dawać perspektywę rozwoju polskiej energetyki opartej o węgiel brunatny - dodał Ziobro.