W skrócie Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów.

Polityk twierdzi, że media otrzymały wniosek o uchylenie mu immunitetu, zanim dotarł on do niego oraz do posłów, co według niego stanowi złamanie prawa.

Dokument prokuratury dotyczący immunitetu Ziobry został opisany zarówno przez TVN24, jak i Polsat News; zawiera on 26 zarzutów.

Zapowiedź Zbigniewa Ziobry pojawiła w niedzielę na jego profilu na platformie X.

"Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja - jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa" - napisał Ziobro, twierdząc, że doszło do "pogwałcenia procedur sejmowych".

"Ponadto wniosek zawiera informacje chronione tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione. Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty" - ocenił były minister sprawiedliwości.

Zdaniem Ziobry "jeśli podwładni Tuska już na początku postępowania celowo łamią prawo, to widać, że nie chodzi o sprawiedliwość, lecz o zemstę przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury".

"To pokazuje prawdziwe zamiary tych, którzy mnie fałszywie oskarżają. Zwłaszcza że premier Tusk w swojej wypowiedzi już przesądził, że areszt będzie zastosowany. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z praworządnym działaniem ani z dochodzeniem sprawiedliwości" - grzmi polityk, zapowiadając, że w poniedziałek złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów.

"Jest to przestępstwo popełnione umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do 10 lat więzienia" - przypomniał Ziobro.

Jako pierwsi o wniosku prokuratury ws. immunitetu Ziobry informowali dziennikarze TVN24, jednak do szczegółów dokumentu dotarła także stacja Polsat News.

Dokument składa się dwóch części: pierwszej, w której śledczy przedstawiają zarzuty stawiane byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu i drugiej, w której przedstawiają dowody na potwierdzenie tych zarzutów. Łącznie w 159-stronnicowym dokumencie zawarto 26 zarzutów, za które byłemu ministrowi może grozić do 25 lat pobawienia wolności.

Dokument wpłynął już do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Został też dostarczony pocztą elektroniczną do Ziobry, a system potwierdził odebranie wiadomości.

Jak ustaliła dziennikarka "Wydarzeń" Polsatu Mira Skórka, posiedzenie sejmowej Komisji regulaminowej ws. Zbigniewa Ziobry odbędzie się 6 listopada o godzinie 16.

