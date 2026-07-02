Ziobro dostał pytanie i wykonał zaskakujący ruch. Pokazał "atrybut"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

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Obrazowego porównania użył na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro, odnosząc się do ścigania go przez polski wymiar sprawiedliwości. Na antenie pokazał drobną amerykańską monetę. - Mnie rozgrzana prokuratura Żurka nie zarzuca, żebym nawet taką kwotę przyjął dla siebie - tłumaczył i wykorzystał moment do uderzenia w politycznych oponentów.

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Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News
Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News pokazał monetę. Odniósł się do stawianych mu zarzutówPolsat News

W skrócie

  • Zbigniew Ziobro posłużył się drobną amerykańską monetą jako porównaniem, odnosząc się do stawianych mu prokuratorskich zarzutów.
  • Ziobro stwierdził, że nie boi się procedury ekstradycji z USA, podkreślając niezależność tamtejszego sądu i brak możliwości wpływu polskich polityków na wyrok.
  • Prokuratura sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, w tym zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
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Dziennikarz Polsat News Cyprian Jopek przeprowadził w Waszyngtonie kilkunastominutową rozmowę ze Zbigniewem Ziobrą i przypomniał o środowym rozstrzygnięciu warszawskiego sądu, który utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości.

- Prokuratura chce ruszyć z procedurą ekstradycyjną. Czy jest pan gotowy na ekstradycję do Polski? - pytał dziennikarz. - Odpowiadając na pańskie pytanie może skorzystam z takiego atrybutu - odparł Ziobro, pokazując drobną monetę.

- To jest ćwierć centa (prawdopodobnie chodzi o ćwierćdolarówkę, która ma nominał 25 centów - red.). (...) Mnie rozgrzana prokuratura Żurka nie zarzuca, żebym nawet taką kwotę przyjął dla siebie - tłumaczył polityk PiS.

Zbigniew Ziobro o procesie w USA: Tutaj Żurek ani Tusk nie będą manipulować sądem

Ziobro podkreślił, że różni go wiele od polityków KO, którym stawiane były lub będą prokuratorskie zarzuty. W opinii byłego ministra sprawiedliwości Sławomir Nowak, Roman Giertych, Tomasz Grodzki czy Dawid Kacprzyk wzbogacili się, kradnąc i przyjmując łapówki.

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W odniesieniu do postawionego przez dziennikarza Polsat News pytania Ziobro stwierdził, że nie boi się procedury ekstradycyjnej, bo w Stanach Zjednoczonych jego sprawę będzie rozstrzygał niezależny sędzia. - Tutaj Żurek ani Tusk nie będą mogli manipulować sądem - dodał.

Zbigniew Ziobro ścigany. Prokuratura sformułowała 26 zarzutów

Prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę w związku ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości. W sumie były minister może usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowego wydatkowania publicznych pieniędzy. Dotacje miały być przyznawane niezgodnie z przeznaczeniem Funduszu.

Jeden z formułowanych zarzutów odnosi się do istnienia w byłym kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowanej grupy przestępczej.

Beneficjentem wypłat miał być m.in. ksiądz Michał O. Prowadzona przez niego Fundacja Profeto otrzymała blisko 100 mln złotych na budowę ośrodka pomocy. Prokuratura w 2025 roku zajęła konta bankowe organizacji, co zakończyło jej działalność.

Zobacz obszerny zapis wywiadu Polsat News ze Zbigniewem Ziobrą: "Nie boję się starcia przed sądem". Zbigniew Ziobro o ekstradycji

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