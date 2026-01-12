Ziobro dostał azyl, minister Żurek bez ogródek. "Dalszy komentarz zbędny"
"Zbigniew Ziobro uciekł pod parasol wiernego sojusznika Putina" - napisał minister sprawiedliwości, komentując przyznanie politykowi PiS azylu politycznego. Działania strony węgierskiej Waldemar Żurek określił jako "nieakceptowalne". Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że polskie sądy nie składają broni. 15 stycznia odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie Ziobry.
W skrócie
- Zbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, co potwierdził jego pełnomocnik.
- Minister Waldemar Żurek skomentował decyzję władz węgierskich jako nieakceptowalną i powiązał ją z oskarżeniami pod adresem Budapesztu o łamanie praworządności.
- W sprawie Ziobry trwa postępowanie sądowe w Polsce, dotyczące poważnych zarzutów korupcyjnych i organizacji grupy przestępczej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Reprezentujący Zbigniewa Ziobrę mecenas Bartosz Lewandowski, przekazał w poniedziałek nowy komunikat. Były minister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.
Sprawę komentowali w mediach społecznościowych przedstawiciele obozu władzy, m.in. premier Donald Tusk. Wieczorem na platformie X głos zabrał minister Waldemar Żurek. Polityk ocenił, że "postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna".
Żurek zaproponował również, aby poczekać na potwierdzenie uzyskania przez Ziobrę azylu w "oficjalnym trybie międzynarodowym".
Zarazem polski wymiar sprawiedliwości nie składa broni. "Toczące się postępowanie nie zostało wstrzymane. 15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości" - zakomunikował członek rządu.
Ziobro dostał azyl polityczny na Węgrzech. Żurek: Uciekł pod parasol wiernego sojusznika Putina
Waldemar Żurek nie gryzł się w język, pisząc, że Zbigniew Ziobro "uciekł pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet".
To nawiązanie do faktu stale utrzymywanych relacji na linii Budapeszt-Moskwa. Przed kilkoma miesiącami na Kremlu przyjęty został m.in. premier Viktor Orban.
Minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska przypomniał, że Węgry mierzą się z poważnymi zarzutami formułowanymi przez instytucje UE. "Węgry, tylko przypominam, są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności. Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości" - wyliczał.
"Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już dziewięć formalnych wysłuchań w sprawie praworządności" - przypomniał Żurek.
"Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki?" - pytał retorycznie po fali oskarżeń pod adresem węgierskiego rządu minister sprawiedliwości. "Komentarz jest zbędny" - skwitował.
Sprawa Zbigniewa Ziobry. Były minister przebywa w Budapeszcie
Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 r., o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.
Ich istotą jest podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami, Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.
7 listopada 2025 r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył do 15 stycznia 2026 r. posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry.
Uzasadniając wniosek o areszt, prokuratura wskazała przede wszystkim na realne ryzyko niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego ze strony Ziobry. Śledczy zarzucają mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą i popełnił 26 przestępstw, m.in. wydawał swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.