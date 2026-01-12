Zimowe zagrożenie nie minęło. Najmocniej da się nam we znaki potężny mróz

Potężne zimno nie chce opuścić Polski. W poniedziałek rano miejscami było -18 stopni, a na tym nie koniec. Dwucyfrowe mrozy utrzymają się również w ciągu dnia, jednak naprawdę niebezpiecznie zrobi się w nocy. Wówczas termometry pokażą nawet -22 stopnie. Śnieżyce złagodnieją, ale nie znikną całkowicie. Na mocniejsze opady trzeba uważać na wschodzie.

Samochody jadące w trudnych warunkach zimowych podczas zamieci śnieżnej, widoczność ograniczona przez intensywny opad śniegu, nałożona mapa Polski z prognozą opadów dla poszczególnych miast, różne wartości opadów oznaczone kolorami.
W poniedziałek mocniej śnieg posypie na wschodzie - tam miejscami spadnie do 5 cm białego puchu. Będzie też mroźnie, zwłaszcza po zachodzie słońcaStanislaw Bielski/REPORTER/IMGWmateriał zewnętrzny

Mrozy wciąż są bardzo silne, zwłaszcza na wschodzie oraz południowym zachodzie kraju. W tych rejonach w poniedziałek rano było najzimniej: na wschodnich krańcach Lubelszczyzny miejscami o godz. 8:00 zanotowano -15,1 st. C, jednak najsilniejszy mróz o tej porze panował na Dolnym Śląsku: w Jeleniej Górze było wówczas -18,5 stopnia. W ciągu dnia kilkunastostopniowe mrozy mogą jeszcze się pojawić - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zachodzie słońca będzie znacznie zimniej.

Śnieżnie i zimno w całym kraju. Wiemy, gdzie sypnie najmocniej

Za nami bardzo intensywny pogodowo weekend, z wieloma śnieżycami, które najsilniejsze były w niedzielę. Dzięki nim na północy i południowym zachodzie leży sporo śniegu: lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach i części Mazowsza grubość warstwy przekracza 30, a lokalnie nawet 40 cm.

Mapa pogodowa Polski i części sąsiednich krajów z uwzględnieniem opadów śniegu i deszczu, różnokolorowe zaznaczenia ukazują natężenie opadów na danym obszarze, miejsca opadów śniegu oznaczone odcieniami fioletu i bieli, a opadów deszczu odcieniami ziel...
W poniedziałek więcej śniegu może spaść we wschodniej części Polski - prognozuje IMGWmateriał zewnętrzny

W poniedziałek opady śniegu będą słabsze, jednak miejscami wciąż dość mocno posypie, głównie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Tam synoptycy IMGW prognozują przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Mapa Polski przedstawiająca grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach według najnowszego modelu pogodowego IMGW-PIB, widoczne zróżnicowanie w ilości śniegu pomiędzy regionami, największa grubość śniegu w okolicach Olsztyna i południowo-wschodniej części ...
Według prognoz IMGW w poniedziałek na północy miejscami grubość pokrywy śnieżnej może przekroczyć 30 cmIMGWmateriał zewnętrzny

Czeka nas kolejny mroźny dzień, szczególnie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet -12 stopni Celsjusza. W centrum kraju mrozy będą mniejsze i wyniosą około -6, a na zachodzie do -2 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie za dnia może być koło zera.

Wiatr nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej, ponieważ będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach porywy osiągną do 90, a w Karpatach do 70 km/h. W Karpatach trzeba uważać na zawieje i zamiecie śnieżne.

    Pogoda rodem z Arktyki. Mroźny podmuch po zachodzie słońca

    Na wschodzie pogoda będzie najgorsza przez cały dzień. Z powodu zachmurzenia i opadów śniegu tam warunki będą niekorzystne. Nieco lepiej pod tym względem będzie na zachodzie, gdzie niekorzystne warunki utrzymają się rano i wieczorem, a w ciągu dnia zrobią się obojętne.

    Mapa biometeorologiczna Polski z dnia 12-01-2026 pokazująca regiony kraju z podziałem na różne strefy wpływu warunków pogodowych na samopoczucie człowieka, różnymi odcieniami czerwieni i różu oznaczone są strefy negatywnego oraz niekorzystnego wpływu, ...
    Na wschodzie przez cały poniedziałek pogoda może niekorzystnie oddziaływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

    W nocy z poniedziałku na wtorek znowu zrobi się niebezpiecznie, za sprawą niemal arktycznych mrozów, które ponownie opanują Polskę. Na wschodzie synoptycy spodziewają się nawet -22, -20 stopni Celsjusza.

    Dwucyfrowy mróz opanuje też centrum, choć tam powinno być do -11 stopni. Na zachodzie i Wybrzeżu będzie pod tym względem najlepiej i tam w nocy temperatura spadnie do -3, -2 st. C.

