Mrozy wciąż są bardzo silne, zwłaszcza na wschodzie oraz południowym zachodzie kraju. W tych rejonach w poniedziałek rano było najzimniej: na wschodnich krańcach Lubelszczyzny miejscami o godz. 8:00 zanotowano -15,1 st. C, jednak najsilniejszy mróz o tej porze panował na Dolnym Śląsku: w Jeleniej Górze było wówczas -18,5 stopnia. W ciągu dnia kilkunastostopniowe mrozy mogą jeszcze się pojawić - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zachodzie słońca będzie znacznie zimniej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Śnieżnie i zimno w całym kraju. Wiemy, gdzie sypnie najmocniej

Za nami bardzo intensywny pogodowo weekend, z wieloma śnieżycami, które najsilniejsze były w niedzielę. Dzięki nim na północy i południowym zachodzie leży sporo śniegu: lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach i części Mazowsza grubość warstwy przekracza 30, a lokalnie nawet 40 cm.

W poniedziałek więcej śniegu może spaść we wschodniej części Polski - prognozuje IMGW materiał zewnętrzny

W poniedziałek opady śniegu będą słabsze, jednak miejscami wciąż dość mocno posypie, głównie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Tam synoptycy IMGW prognozują przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Według prognoz IMGW w poniedziałek na północy miejscami grubość pokrywy śnieżnej może przekroczyć 30 cm IMGW materiał zewnętrzny

Czeka nas kolejny mroźny dzień, szczególnie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet -12 stopni Celsjusza. W centrum kraju mrozy będą mniejsze i wyniosą około -6, a na zachodzie do -2 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie za dnia może być koło zera.

Wiatr nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej, ponieważ będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach porywy osiągną do 90, a w Karpatach do 70 km/h. W Karpatach trzeba uważać na zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda rodem z Arktyki. Mroźny podmuch po zachodzie słońca

Na wschodzie pogoda będzie najgorsza przez cały dzień. Z powodu zachmurzenia i opadów śniegu tam warunki będą niekorzystne. Nieco lepiej pod tym względem będzie na zachodzie, gdzie niekorzystne warunki utrzymają się rano i wieczorem, a w ciągu dnia zrobią się obojętne.

Na wschodzie przez cały poniedziałek pogoda może niekorzystnie oddziaływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

W nocy z poniedziałku na wtorek znowu zrobi się niebezpiecznie, za sprawą niemal arktycznych mrozów, które ponownie opanują Polskę. Na wschodzie synoptycy spodziewają się nawet -22, -20 stopni Celsjusza.

Dwucyfrowy mróz opanuje też centrum, choć tam powinno być do -11 stopni. Na zachodzie i Wybrzeżu będzie pod tym względem najlepiej i tam w nocy temperatura spadnie do -3, -2 st. C.

-----

Weto prezydenta do ustawy cyfrowej. Bosak w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Urzędnik premiera decydowałby, co zostaje w internecie, a co nie Polsat News Polsat News