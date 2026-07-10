"Zimno, wieje, pada", potem ogromna zmiana. Nie tylko w weekend

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Najpierw nieśmiało i na niewielkim obszarze, potem ze znacznie większym animuszem ciepłe powietrze zacznie napływać do Polski. Z czasem dotrze do nas upał sięgający 35 stopni. Nie przeszkodzi to jednak ulewom i burzom w pojawianiu się w wielu regionach. O tym, czego można się spodziewać w weekend i nie tylko, opowiedziała w prognozie rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.

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Pochmurna i deszczowa pogoda w Polsce. Takie warunki utrzymają się w weekend w wielu miejscach. Potem nadejdzie upał
Pogoda na weekend przyniesie mocne zmiany, z możliwym lokalnym upałem na zachodzie. Potem gorąc się nasili - prognozuje synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGWPiotr SkornickiAgencja Wyborcza

W skrócie

  • Najpierw ciepłe powietrze będzie stopniowo napływać do Polski, przynosząc ze sobą upały, jednak przelotne opady deszczu i burze nadal pojawią się w wielu regionach.
  • W sobotę najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, natomiast na północy i północnym wschodzie utrzyma się chłodniejsze powietrze oraz opady. Niedziela przyniesie wyraźniejsze ocieplenie w większości kraju.
  • W przyszłym tygodniu prognozowany jest wzrost temperatury nawet do 32-35 stopni, głównie na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum. Ociepleniu mogą towarzyszyć intensywne burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem.
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"Pogoda na najbliższy weekend? Zimno, wieje, pada. Jak na lato, oczywiście" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu X. Zmiany w pogodzie mogą przyspieszyć w przyszłym tygodniu.

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Sobota "dniem przejściowym". Słońce nie wszędzie przebije się przez chmury

"Po dynamicznym i chłodniejszym okresie pogody czeka nas stopniowa zmiana. Nad Polskę zacznie już napływać coraz cieplejsza masa powietrza, dlatego weekend już przyniesie wyraźne ocieplenie, choć nie wszędzie nastąpi ono w tym samym czasie" - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW, w prognozie na weekend.

Według ekspertki sobota będzie "takim dniem przejściowym", w którym najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, podczas gdy na północy i północnym wschodzie utrzyma się jeszcze chłodniejsze powietrze.

Pierwsza połowa weekendu na zachodzie upłynie pod znakiem temperatur dochodzących do 24-27 stopni Celsjusza. W centrum będzie nieco mniej, bo do 21-24 st. C, zaś a pozostałych terenach trzeba się liczyć z wartościami poniżej 20 stopni.

Mapa Europy Środkowej z wyraźnym podziałem na strefę anomalii temperatury: zachodnia część z intensywnymi odcieniami pomarańczowego i żółtego wskazuje na wyższe niż zwykle temperatury, podczas gdy wschodnia część Polski w odcieniach niebieskiego i błęk...
Początkowo najcieplej będzie na krańcach zachodnich, a z czasem strefa ciepła się rozszerzyWXChartsmateriał zewnętrzny

Chociaż w sobotę pojawi się więcej niż dotychczas przejaśnień i rozpogodzeń, pogoda nie będzie idealna, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Tam przelotnie popada deszcz, szczególnie na północnym wschodzie i w centrum, gdzie opady będą najsilniejsze, do tego mogą tam występować burze.

Intensywne strefy opadów zaznaczone kolorami czerwonym i żółtym przemieszczają się przez środkową i północną część terytorium, podczas gdy pozostałe obszary zachmurzone z miejscowymi słabszymi opadami symbolizowanymi przez barwy niebieskie i zielone, g...
Na wschodzie w sobotę w dalszym ciągu trzeba będzie uważać na ulewy i burzeWXChartsmateriał zewnętrzny

Nieco lepiej zrobi się kolejnego dnia, jednak aura wciąż będzie daleka od ideału.

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Niedziela zapowiada się wyraźnie lepiej, przede wszystkim ze względu na wyższe temperatury. Strefa ciepłego powietrza wyraźnie się rozszerzy, do tego miejscami może się zrobić upalnie.

Na zachodzie i południowym zachodzie temperatura wzrośnie do 27-30 stopni, a w centrum sięgnie 24-27. Znowu najchłodniejszymi rejonami kraju będą wschód i północny wschód, "choć również tam odczujemy już wyraźne ocieplenie" - prognozuje Agnieszka Prasek.

Mapa z wyraźnym kontrastem temperatur, zachodnia część Polski oraz Niemcy objęte intensywnymi anomaliami ciepła, wschodnia Polska i jej sąsiedzi zaznaczeni wyraźnym ochłodzeniem, granica między strefami przebiega w centralnej Polsce.
Niedziela na zachodzie będzie bardzo ciepła i tam możliwy będzie upał, podczas gdy wschodnia Polska pozostanie chłodniejszą strefąWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że w niedzielę w zdecydowanej większości kraju będzie co najmniej 20 stopni, a jedynie na południowo-wschodnich krańcach może być nieco poniżej tej granicy.

Znowu trzeba się będzie liczyć z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, jednak jak podkreśla rzecznik IMGW "coraz częściej będzie pojawiać się już słońce".

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Na weekendzie ocieplenie się nie skończy. Jak zwraca uwagę specjalistka, "wszystkie głowne mofele numeryczne są zgodne co do ogólnego trendu, że w przyszłym tygodnu czeka nas wyraźne ocieplenie" - powiedziała Prasek.

Jeśli te prognozy się sprawdzą, to już na początku tygodnia w zachodniej Polsce temperatura zacznie przekraczać 30 stopni, a "z każdym dniem" gorące powietrze będzie się rozprzestrzeniać także na centrum, południe i wschód Polski.

Zdecydowanie najcieplej zrobi się w drugiej połowie tygodnia, kiedy według rzecznik IMGW możemy zanotować nawet 32-35 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie wtedy na zachodzie, południowym zachodzie i miejscami w centrum kraju.

Mapa Polski z prognozą maksymalnych temperatur powietrza na kolejne dni lipca, przedstawiająca wzrost wartości od ok. 20°C do ponad 35°C zwłaszcza w centralnych i południowych regionach kraju, wyraźnie zaznaczony falą upałów w dniach 17–19 lipca.
Druga połowa przyszłego tygodnia zapowiada się na zdecydowanie gorącą w dużej części Polski. Upał może sięgnąć 35 st. CIMGWmateriał zewnętrzny

Fala ocieplenie nie oznacza automatycznej poprawy pogody. Mogą się pojawiać kolejne burze, które miejscami mogą być intensywne, z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Obecnie jest jednak za wcześnie, by określić, gdzie dokładnie te burze będą się pojawiać.

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