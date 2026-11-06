Zimno utknęło w Polsce. Prawdziwą moc pokaże po zmroku

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pierwsza część piątku nie zachwyci, przede wszystkim z powodu gęstych mgieł. Mogą się utrzymać przez połowę dnia i z nową siłą wrócą po zmroku. W ciągu dnia będzie pochmurnie, ale miejscami przez obłoki przebije się słońce. Nie ogrzeje nas ono zbyt mocno: nie będzie więcej niż 10 stopni, a po zachodzie słońca chwyci silniejszy mróz.

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Gęsta mgła w nocy. Tak będzie wyglądać wiele miejsc w piątek po zachodzie słońca. do tego wrócą przymrozki
Gęste mgły utrzymują się w piątek rano i wrócą w nocy z piątku na sobotę. Po zmroku będzie też mroźnie w większości krajuPaweł Kozioł/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W piątek rano miejscami wciąż utrzymuje się gęsta mgła, przez co nie widać dalej niż na 100-200 metrów. Takie utrudnienia mogą się utrzymywać w pierwszej połowie dnia - podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem na niebie utrzyma się sporo chmur, ale będą też rejony, nad którymi zaświeci słońce.

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Pogoda spokojna, ale pochmurna. Miejscami pokropi

"Przed nami dzień z dużym zachmurzeniem, ale w wielu regionach pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia" - czytamy w prognozie IMGW na piątek.

Słaby deszcz może popadać lokalnie nad morzem, zaś na południowym zachodzie pogoda stopniowo będzie się poprawiać.

Choć w dalszym ciągu za pogodę w naszym kraju odpowiada rozległy wyż Klaus, nie ma większych szans na ocieplenie. Najzimniej będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie zanotujemy od 3 do 6 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach Polski będzie do 7-10 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, pokazująca znaczne ochłodzenie na wschodzie i południu kontynentu, podczas gdy zachodnie rejony pozostają cieplejsze od normy.
Pogoda w piątek będzie spokojna, z jedynie lokalnymi słabymi opadami deszczu, a także z niskimi temperaturami: maksymalnie do 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie wszędzie będzie całkiem spokojnie, ponieważ chwilami zanotujemy silniejsze porywy wiatru, a wysoko w Bieszczadach podmuchy mogą osiągać do 60 km/h.

Po chłodnym dniu nastanie mroźna noc, w dodatku mało przejrzysta.

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Jakub Wojciechowski

Zimno nasili się po zmroku. Na mgły też trzeba uważać

Powtórzy się sytuacja, z którą mamy do czynienia od początku tygodnia, czyli znowu pojawią się gęste mgły, trwające przez całą noc. W wielu miejscach ograniczą widzialność do około 200 metrów, a lokalnie mogą osadzać szadź.

Po zmroku będzie zimno, a nawet mroźnie, i to w zdecydowanej większości województw. Przymrozki wyniosą od -1 do -4 stopni, choć na terenach podgórskich Karpat mogą dochodzić do około -6 st. C.

Mapa Polski z kolorystycznym zobrazowaniem anomalii temperatury przy powierzchni gruntu na podstawie danych meteorologicznych, gdzie dominują niebieskie i granatowe odcienie wskazujące na ujemne odchylenia temperatury, z żółtym fragmentem na północy kr...
Noc z piątku na sobotę może być mroźna w wielu miejscach, a na terenach podgórskich miejscami może być do około -6 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że dodatnie temperatury w nocy z piątku na sobotę zanotujemy na zachodzie kraju oraz na Wybrzeżu, odpowiednio: około 1 i 3 st. C.

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