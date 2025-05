Zimni ogrodnicy i zimna Zośka to umowna nazwa przymrozków , które pojawiają się zwykle w połowie maja. W tym roku zmagania z nimi zaczęliśmy wcześniej, jednak to nie znaczy, że już możemy odetchnąć z ulgą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że przymrozki wrócą najbliższej nocy, w dodatku niemal w całym kraju.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najzimniej było w Lęborku : -2,4 st. C. Przy gruncie było pod tym, względem jeszcze gorzej: w Białymstoku , Łebie i Łodzi było -5 stopni Celsjusza . Za kilka godzin w wielu miejscach może nas czekać powtórka.

Na tych terenach w nocy z poniedziałku na wtorek mogę być około -2 stopnie Celsjusza, a miejscami przy gruncie do -3, -5 stopni. Alerty wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do wtorku, do godz. 7:00.