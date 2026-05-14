Połowa maja to zwykle czas "zimnych ogrodników", czyli typowych dla tej pory roku przymrozków. Zanotowaliśmy je miejscami w nocy ze środy na czwartek, a możliwe że po kolejnym zachodzie słońca również ich nie unikniemy - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Było zimniej, ale znowu zrobi się chłodno. Konkretny region

Miniona noc miała być mroźna przede wszystkim na południowym zachodzie i to właśnie tam obowiązywały ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Prognozy sprawdziły się na południu Lubelszczyzny. W Zamościu przy gruncie zanotowano wówczas -2 stopnie Celsjusza. Oprócz tego minimalny mróz panował przy gruncie w zachodniej Lubelszczyźnie oraz lokalnie na północy Wielkopolski.

Przygruntowe przymrozki w nocy ze środy na czwartek wystąpiły przede wszystkim na południu Lubelszczyzny IMGW materiał zewnętrzny

Zgodnie z najnowszymi prognozami nowych przymrozków mogą się spodziewać przede wszystkim mieszkańcy części Podkarpacia.

Możliwe, że w nocy z czwartku na piątek mroźnie zrobi się w dolinach bieszczadzkich. Tam przy gruncie może być do -1 stopnia - prognozują specjaliści.

W czwartek po zachodzie słońca przygruntowe przymrozki mogą wystąpić lokalnie w Bieszczadach, jednak będą minimalne WXCharts materiał zewnętrzny

Na południowych krańcach Polski możemy się spodziewać jeszcze jednego zimowego akcentu: na szczytach Tatr może też popadać deszcz ze śniegiem.

Nie można wykluczyć, że będzie to ostatni z "zimnych ogrodników", ponieważ kolejna noc, tuż przed weekendem, powinna być cieplejsza.

Oczekiwani "zimni ogrodnicy". Nie wszyscy się pojawią

Przymrozki w połowie maja są typowe dla tego okresu. Są to tak zwani "zimni ogrodnicy", czyli zjawisko zwykle notowane w tym miesiącu. Nazwy przymrozków pochodzą od patronów poszczególnych dni, podczas których występują.

Są to: św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja), św. Bonifacy (14 maja) oraz popularna "zimna Zośka", czyli św. Zofia (15 maja).

W tym roku "zimna Zośka" może się nie pojawić. Najnowsze prognozy wskazują bowiem na to, że noc z piątku na sobotę będzie już cieplejsza od poprzednich.

Na ten okres prognozuje się od 4 stopni na północnym zachodzie, około 7 w centrum, do nawet 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

-----

Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o bankructwie szpitali: Trzeba zmienić finansowanie służby zdrowia Polsat News Polsat News