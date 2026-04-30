W skrócie Sejm zajmuje się wnioskiem o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, uzasadnianym przez posłankę Katarzynę Sójkę.

Katarzyna Sójka zarzuciła resortowi zdrowia cichą prywatyzację służby zdrowia i finansowe głodzenie publicznych szpitali.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Marta Golbik stwierdziła, że debata miała charakter polityczny i służyła wywołaniu konfliktu oraz straszeniu pacjentów, a komisja zarekomendowała odrzucenie wniosku o wotum nieufności.

W czwartek Sejm zajmuje się wnioskiem o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jego uzsadnienie przedstawiła była szefowa tego resortu za rządów PiS posłanka Katarzyna Sójka. - Polityka minister zdrowia to zimna, wyrachowana, biurokratyczna znieczulica - oznajmiła.

Powiedziała, że według biznesplanu ministerstwa "NFZ będzie płacił szpitalowi gigantyczne pieniądze, ponad trzy mld 170 tys. zł rocznie za organizację pustego pokoju porodowego, podczas gdy normalnie funkcjonujący oddział położniczy za odebranie 360 porodów dostaje około 4,3 mln".

"Szpitale przestają leczyć ludzi". Opozycja wnioskuje o odwołanie minister zdrowia

Sójka zwróciła także uwagę, że resort "proponuje szpitalom bonusy na likwidację oddziałów".

- Chcecie płacić przez dwa lata 50 proc. ryczałtu szpitalom za to, że się zamykają, i że nie ma tego oddziału, i że przestają leczyć ludzi. Pierwszy raz w historii Polski rząd będzie dopłacał szpitalom za to, że będą się likwidować - oświadczyła.

Nazwała to cichą prywatyzacją.

- Jesteśmy świadkami cichej prywatyzacji polskiej służby zdrowia przez finansowe głodzenie publicznych szpitali, na które pani pozwala, a jednocześnie bezdusznie wypycha pani cierpiących, schorowanych pacjentów do prywatnego sektora - powiedziała posłanka PiS. - Czas zatrzymać ten nieludzki eksperyment - zaapelowała do posłów.

W budżecie NFZ na 2026 r., wynoszącym 221 mld zł, jest luka sięgająca według ostatnich szacunków 18 mld zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co w 2026 r. ma przynieść 625 mln zł oszczędności.

"Perfidna strategia". Szefowa komisji zdrowia broni Sobierańskiej-Grendy

Relacjonując posiedzenie środowej Komisji Zdrowia, jej przewodnicząca Marta Golbik powiedziała, że posłanka PiS Katarzyna Sójka używała słów, które nigdy w debacie publicznej nie powinny się pojawić. - Dzisiejsze określenia pani posłanki o bezdusznym okrucieństwie, o perfidnej strategii to naprawdę nic w porównaniu do tego, co usłyszeliśmy wczoraj - powiedziała Golbik.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia przypomniała pytania, które zadano podczas posiedzenia komisji. Dotyczyły m.in. wzrostu zadłużenia szpitali, środków z KPO, jakości posiłków w szpitalach, czy sześciu miliardów złotych, które ma zapłacić Polska za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID.

Golbik przytoczyła informacje przedstawione podczas posiedzenia komisji dotyczące diagnostyki, która - jak mówiła - "na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosła". - Przykładem jest kolonoskopia, gdzie w 2024 roku zrealizowano 337 tys. badań, a w 2025 roku zrealizowano 820 tys. badań - powiedziała posłanka.

- To nie była debata w obronie pacjentów i niestety również zwracali na to uwagę przedstawiciele strony społecznej. To była debata mająca na celu wyłącznie stworzyć konflikt, nastraszyć pacjentów, a nie pokazać jak jest naprawdę - zauważyła Golbik.

Komisja zarekomendowała odrzucenie wniosku o wotum nieufności wobec szefowej resortu zdrowia.

"Zakończmy te polityczne igrzyska". Mnister zdrowia apeluje o niewykorzystywanie pacjentów

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas wystąpienia w Sejmie podkreślała, że reforma ochrony zdrowia wymaga dialogu ponad politycznymi podziałami. Jak mówiła, resort prowadzi rozmowy z samorządowcami i dyrektorami szpitali dotyczące reorganizacji bazy łóżkowej, konsolidacji placówek oraz lepszej współpracy w regionach.

Szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że polityka zdrowotna powinna być tworzona wspólnie z przedstawicielami samorządów. - Jestem z was niezmiernie dumna, że ponad podziałami potraficie kreować politykę zdrowotną w swoich regionach. Będziemy ją wspierali - mówiła minister.

Sobierańska-Grenda zapowiedziała również wprowadzenie mechanizmów większej kontroli wydatków w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak wskazywała, pieniądze publiczne przeznaczone na leczenie pacjentów powinny być wydawane "efektywnie, a nie efektownie".

Podkreśliła, że jej zadaniem jest "przywrócenie równowagi systemu w stronę pacjenta". Krytycznie odniosła się do "reform konferencyjnych", które dobrze brzmią jedynie podczas debat i paneli dyskusyjnych, ale nie przekładają się na realną zmianę.

Wśród priorytetów wymieniła również długofalową politykę kadrową, cyfryzację oraz przygotowanie systemu ochrony zdrowia na sytuacje nadzwyczajne. Zaznaczyła przy tym, że pełna reforma nie jest zadaniem na jedną kadencję. - To ponadpartyjne porozumienie i odporność polityki zdrowotnej na cykl wyborczy - mówiła Sobierańska-Grenda.

- Tak długo nic w systemie ochrony zdrowia się nie zmieni, jak długo będziemy wykorzystywać pacjentów do politycznej wojny. Odłóżmy emocje na bok, odłóżmy populizm i clickbaitowe tytuły. Dziś kładę na stół dialog i współpracę - powiedziała minister.

Sobierańska-Grenda zakończyła wystąpienie apelem o wspólną pracę na rzecz pacjentów. - Zakończmy te polityczne igrzyska. Weźmy się do wspólnej pracy na rzecz polskiego pacjenta - podsumowała.

Tusk zaprzecza planom cichej prywatyzacji szpitali. "To brednie"

Minister zdrowia bronił również Donald Tusk. - Tutaj nie ma pola na jakieś idiotyczne pyskówki, bo każda decyzj pani minister, jeśli będzie miała wasze poparcie, skuteczniej zreformuje te miejsca, które reformy potrzebują - oświadczył.

Premier przypomniał swoje pierwsze rozmowy z minister Jolantą Sobierańską-Grendą, wskazując na jej doświadczenie z pracy w województwie pomorskim. Jak mówił, docenił jej skuteczność w poprawie funkcjonowania systemu szpitali oraz odporność na presję polityczną. - Jej wielkim atutem jest zdolność do odpolitycznienia działań w ochronie zdrowia - podkreślił.

Tusk stanowczo zdementował pojawiające się, jak określił "brednie" o planach prywatyzacji szpitali. Podkreślił, że konsolidacja dotyczy wyłącznie placówek publicznych i ma na celu poprawę ich efektywności oraz lepsze wykorzystanie zasobów.

Szef rządu skrytykował również zachowanie części posłów opozycji, podkreślając, że brak kultury, agresja i kłamstwo nie mogą stać się normą w debacie publicznej. - Byłaby katastrofa, gdybyśmy się do tego przyzwyczaili. Nigdy się nie przyzwyczaimy do chamstwa i agresji na tej sali" - zaznaczył.

