Zima zostaje w Polsce. Znowu sypnie śniegiem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda w piątek nie złagodnieje. Choć za dnia mrozy odpuszczą i w dużej części kraju będzie w okolicach zera, aura w dalszym ciągu będzie wymagająca. Wrócą opady śniegu, którym lokalnie będą towarzyszyć deszcze, a miejscami również burze. Szczególnie trzeba uważać w górach - tam wiatr osiągnie prędkość nawet 120 km/h.

Samochody poruszają się po zaśnieżonej drodze podczas intensywnych opadów śniegu, ograniczona widoczność i biały puch pokrywający okoliczne drzewa oraz pobocza, w prawym górnym rogu fragment mapy pogodowej pokazującej aktualną sytuację atmosferyczną w ...
W wielu miejscach popada śnieg, a na północnym zachodzie również deszcz ze śniegiem. W górach trzeba uważać na zawieje i zamiecie śnieżne powodowane przez silny wiatrPAP/Grzegorz Momot/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W piątek wrócą intensywne opady śniegu, a miejscami także deszcz i burze.
  • W górach wystąpi bardzo silny wiatr, lokalnie nawet do 120 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.
  • Nocą spodziewane są mrozy do -8 st. C oraz dalsze opady śniegu, szczególnie w górach i na Pomorzu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Choć największe uderzenie zimy już za nami, w piątek dalej sytuacja będzie wymagająca, zwłaszcza na północy i południu. Wrócą opady śniegu, a w górach bardzo silny wiatr spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najmocniej powieje w Sudetach.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Nowy rok z zimą w większości Polski. Wrócą opady śniegu

Obecnie najwięcej śniegu na nizinach leży w Mławie, gdzie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 51 cm - wynika z danych IMGW. W ciągu dnia w wielu miejscach warstwa białego puchu może się zwiększyć, ponieważ dalej będzie sypać. Na Pomorzu i w Sudetach miejscami przybędzie 5 do 10 cm śniegu.

Piątek będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami na południu. Trzeba się liczyć z lokalnymi opadami śniegu w praktycznie całym kraju, jednak na północnym zachodzie z czasem popada również deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu trzeba też uważać na możliwe burze.

Będzie chłodno, ale w większości kraju bez większych mrozów. Termometry pokażą od zera do trzech stopni na plusie. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia może być do około -2 stopni Celsjusza.

Mapa przedstawia Polskę oraz sąsiadujące kraje z naniesionymi danymi meteorologicznymi dotyczącymi natężenia opadów, zachmurzenia, temperatury i ciśnienia. Fioletowe i niebieskie kolory wskazują obszary opadów, linie konturowe oznaczają ciśnienie atmos...
Z opasami śniegu w piątek trzeba się liczyć w praktycznie całym krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Rano w północnej części Pomorza Zachodniego, pomorza oraz północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Zobacz również:

Prognoza pogody na nadchodzące dni. Atak zimy w Polsce
Polska

Pogoda w styczniu nie odpuści. Znamy najnowsze prognozy

Alicja Krause
Alicja Krause

    Nad morzem oraz na południowych krańcach Polski - w górach i na terenach podgórskich - trzeba uważać na silny wiatr. Nad Bałtykiem porywy mogą osiągać do 80 km/h, w Karpatach do 90, zaś Sudetach nawet do 120 km/h. W górach będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 metrów.

    Pogoda nie będzie przyjemna. W nocy wróci mróz

    Z powodu chłodu, porywistego wiatru i opadów śniegu warunki przeważnie będą niekorzystne, zwłaszcza na północy Polski. W ciągu dnia na południu mogą na pewien czas być obojętne.

    Mapa biometeorologiczna Polski z dnia 2 stycznia 2026 roku, podzielona na dwa obszary oznaczone różnymi odcieniami czerwieni symbolizującymi wpływ chłodu na organizm. Legenda wyjaśnia oznaczenia dotyczące korzystnych i niekorzystnych warunków biometeor...
    Niekorzystne warunki utrzymają się przez większość dnia w niemal całej Polsce. Sytuacja może się czasowo poprawić jedynie na południuIMGWmateriał zewnętrzny

    W nocy pogoda znowu będzie wymagająca. W dalszym ciągu będzie sypać śnieg i miejscami w Sudetach i na Pomorzu jego warstwa może się zwiększyć o około 5 cm. Po zmroku będzie też mroźnie w praktycznie całym kraju: od -4 do -1 stopnia. Na terenach podgórskich Karpat i Sudetów będzie najzimniej i tam lokalnie może być od -8 do -5 stopni. Wciąż trzeba będzie uważać na zawieje i zamiecie śnieżne w górach.

    Zobacz również:

    Pracowity początek roku dla strażaków. Setki zgłoszeń w godzinę (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Setki zgłoszeń w godzinę. Trudny początek roku dla strażaków

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

    -----

    Konończuk w "Gościu Wydarzeń": Rosja chce kontroli nad UkrainąPolsat News

    Najnowsze