W skrócie W piątek wrócą intensywne opady śniegu, a miejscami także deszcz i burze.

W górach wystąpi bardzo silny wiatr, lokalnie nawet do 120 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

Nocą spodziewane są mrozy do -8 st. C oraz dalsze opady śniegu, szczególnie w górach i na Pomorzu.

Choć największe uderzenie zimy już za nami, w piątek dalej sytuacja będzie wymagająca, zwłaszcza na północy i południu. Wrócą opady śniegu, a w górach bardzo silny wiatr spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najmocniej powieje w Sudetach.

Nowy rok z zimą w większości Polski. Wrócą opady śniegu

Obecnie najwięcej śniegu na nizinach leży w Mławie, gdzie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 51 cm - wynika z danych IMGW. W ciągu dnia w wielu miejscach warstwa białego puchu może się zwiększyć, ponieważ dalej będzie sypać. Na Pomorzu i w Sudetach miejscami przybędzie 5 do 10 cm śniegu.

Piątek będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami na południu. Trzeba się liczyć z lokalnymi opadami śniegu w praktycznie całym kraju, jednak na północnym zachodzie z czasem popada również deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu trzeba też uważać na możliwe burze.

Będzie chłodno, ale w większości kraju bez większych mrozów. Termometry pokażą od zera do trzech stopni na plusie. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia może być do około -2 stopni Celsjusza.

Z opasami śniegu w piątek trzeba się liczyć w praktycznie całym kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Rano w północnej części Pomorza Zachodniego, pomorza oraz północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Nad morzem oraz na południowych krańcach Polski - w górach i na terenach podgórskich - trzeba uważać na silny wiatr. Nad Bałtykiem porywy mogą osiągać do 80 km/h, w Karpatach do 90, zaś w Sudetach nawet do 120 km/h. W górach będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 metrów.

Pogoda nie będzie przyjemna. W nocy wróci mróz

Z powodu chłodu, porywistego wiatru i opadów śniegu warunki przeważnie będą niekorzystne, zwłaszcza na północy Polski. W ciągu dnia na południu mogą na pewien czas być obojętne.

Niekorzystne warunki utrzymają się przez większość dnia w niemal całej Polsce. Sytuacja może się czasowo poprawić jedynie na południu IMGW materiał zewnętrzny

W nocy pogoda znowu będzie wymagająca. W dalszym ciągu będzie sypać śnieg i miejscami w Sudetach i na Pomorzu jego warstwa może się zwiększyć o około 5 cm. Po zmroku będzie też mroźnie w praktycznie całym kraju: od -4 do -1 stopnia. Na terenach podgórskich Karpat i Sudetów będzie najzimniej i tam lokalnie może być od -8 do -5 stopni. Wciąż trzeba będzie uważać na zawieje i zamiecie śnieżne w górach.

