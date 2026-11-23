Deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem, a nawet sam biały puch przelotnie popadają w poniedziałek nie tylko w górach. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek tego typu opady wystąpią "niemal w całym kraju".

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pogoda pod dyktatem zimy. Ujemnie nawet w ciągu dnia

Choć do kalendarzowego początku jesieni jeszcze sporo zostało, w poniedziałek może się zdawać, że już nastała najchłodniejsza pora roku.

Dzień będzie pochmurny, z jedynie lokalnymi rozpogodzeniami. Praktycznie wszędzie musimy się liczyć z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najmocniej popada w rejonie Pomorza, Zalewu Wiślanego i na Warmii, gdzie możemy zanotować od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczu wymieszanego ze śniegiem oraz śniegu powinniśmy się spodziewać w całej Polsce. Będą to przeważnie przelotne opady, a na Pojezierzach Pomorskich i na terenach podgórskich Karpat pokrywa śnieżna może sięgnąć około 5 centymetrów. Na szczytach Tatr i Beskidów może spaść około 7 centymetrów.

Deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg, może w poniedziałek padać w całym kraju WXCharts materiał zewnętrzny

W poniedziałek będzie nie tylko mokro, ale też zimno, zwłaszcza na terenach podgórskich. Tam może być od -2 do zera stopni. W reszcie kraju będzie najwyżej kilka stopni ciepła: od około 2 w większości Polski do maksymalnie 4-6 na Wybrzeżu.

Dzień będzie chłodny, a nieopodal gór ujemne temperatury mogą się utrzymać lokalnie nawet przez całą dobę WXCharts materiał zewnętrzny

Uczucie chłodu jeszcze bardziej zwiększy wiatr, który miejscami będzie porywisty, a nad morzem dochodzący w porywach do 65 km/h.

Trudno w prognozie na rozpoczynający się dzień znaleźć większe pozytywy. Jedynie symboliczny pocieszeniem może być fakt, że w nocy będzie zdecydowanie zimniej.

Warunki takie same w całym kraju. To nie jest dobra wiadomość

Ponieważ w poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem niżu Wilka z centrum nad Ukrainą, warunki nie będą nam sprzyjać.

Przez cały dzień z powodu zimna, opadów śniegu i deszczu ze śniegiem oraz mocniejszego wiatru, pogoda w naszym kraju będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm przez cały poniedziałek, we wszystkich województwach IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca dalej będzie padać w wielu miejscach: deszcz ze śniegiem, w drugiej połowie nocy przechodzący w deszcz. Temperatury jeszcze się obniżą i na większości terenów wyniosą od -3 stopni do zera. tylko na Wybrzeżu mogą być dodatnie i wynieść około 3 st. C. Najsilniejszy mróz chwyci na obszarach podgórskich: do -6, -3 stopni Celsjusza.

-----