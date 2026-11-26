Choć wciąż mamy kalendarzową jesień, to dzień będzie zdecydowanie zimowy, zwłaszcza w południowej części kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Biało może się zrobić również w innych regionach, a lokalnie płaty śniegu mogą się utrzymać, ponieważ będzie zimno, z ujemnymi temperaturami w wielu miejscach.

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Zima w czwartek. Śnieżyce uderzą wieczorem

W czwartek szczególnie uważać muszą mieszkańcy południowych województw. Nawet jeśli rano będzie tam spokojnie, to już po południu, wieczorem i w nocy zacznie padać śnieg - najpierw dość słabo, a z każdą kolejną godziną coraz mocniej.

Sytuacja pogodowa w tych regionach pogorszy się na tyle, że od godz. 15:00 i 18:00 zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Wydano je dla południowych części województw:

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

śląskiego ;

małopolskiego (tu śnieżnie może być w niemal całym regionie, nie licząc jego północnych krańców);

podkarpackiego.

Tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć miejscami o 10-15, a lokalnie nawet o 20 centymetrów.

Śnieżyce pojawią się w pięciu województwach na południu Polski IMGW materiał zewnętrzny

Słabe opady śniegu zanotujemy też w ciągu dnia w głębi kraju, a nad Bałtykiem popada też deszcz ze śniegiem.

Śnieg popada w wielu miejscach kraju, ale najintensywniej na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Śnieżny epizod na południu Polski potrwa również w nocy - wtedy opady będą najintensywniejsze, zwłaszcza w górach.

Z nadchodzącą zimą w czwartek będą się kojarzyć nie tylko opady. Wartości na termometrach również będą dalekie od tych typowych dla jesieni.

Pogoda z dużą dawką zimy. Zrobi się mroźnie

Temperatury spadają w całym kraju. Podczas gdy w środę w większości regionów było nieco powyżej zera, a w najcieplejszej Łebie 6,5 st. C, w czwartek będzie wyraźnie mniej.

Tym razem w ciągu dnia będzie mroźnie w wielu miejscach, a zwłaszcza na terenach podgórskich Karpat: od -3 do -1 stopnia. Pozostałe regiony zanotują od -1 do maksymalnie 3 stopni Celsjusza.

Czwartek będzie zimny, a w wielu miejscach również mroźnie. W nocy mróz jeszcze się nasili WXCharts materiał zewnętrzny

Na południu temperaturę odczuwalną obniży jeszcze porywisty wiatr, który lokalnie spowoduje zawieje śnieżne.

Noc z czwartku na piątek będzie jeszcze bardziej wymagająca. Na południu śnieg będzie sypać coraz mocniej, a do tego nasili się mróz, który zanotujemy wszędzie. Termometry pokażą od -5 do -2 stopni, a mróz w okolicach -1 st. C wystąpi nawet nad samym morzem.

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