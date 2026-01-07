Za nami mroźna noc w całym kraju. Najzimniej było w Mławie, gdzie temperatura spadła do -17,4 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ekspertów w ciągu dnia również będzie mocno na minusie, zwłaszcza na terenach podgórskich. Obowiązują również ostrzeżenia przed śnieżycami.

Zima trzyma się mocno. Śnieżyce na południowym wschodzie

To będzie kolejny zimowy dzień, głównie ze względu na niskie temperatury. Aura się nie poprawi i w większości kraju będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Śnieg przeważnie popada słabo, jednak na południowym wschodzie pojawią się śnieżyce. Z tego powodu w południowej części Podkarpacia obowiązują alerty IMGW drugiego stopnia. Na tych terenach rano miejscami w ciągu godziny napadało od 2 do 4 cm, a podczas większych opadów widzialność spada do około 500 metrów.

Eksperci z spodziewają się, że w środę w tym rejonie przybędzie do 20 cm śniegu, a na terenach powyżej 600 metrów nad poziomem morza jego warstwa zwiększy się o około 35 cm.

W pozostałych częściach Podkarpacia, z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów, a także na południu Lubelszczyzny, obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Możliwe, że w środę w tej części kraju grubość pokrywy śnieżnej zwiększy się o 10 do 20 cm.

Najintensywniejsze śnieżyce nawiedzą w środę rano południowo-wschodnią Polskę - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ najsilniej popada rano, pomarańczowe i żółte alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu powinny zniknąć o godz. 13:00.

Nawet 20 stopni mrozu w nocy. Zrobi się bardzo zimno

Cały czas będzie zimno. W ciągu dnia na wschodzie i w centrum na termometrach zobaczymy wartości od -6 do -4 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie i Wybrzeżu będzie od -3 do -1 stopnia. Największe mrozy w środę wystąpią na terenach podgórskich, gdzie synoptycy spodziewają się około -7 stopni.

Temperatury odczuwalnej nie obniży zbytnio wiatr, który będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć w Bieszczadach porywy osiągną 60 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc ze środy na czwartek również będzie wymagająca, z mocniejszymi opadami śniegu na południowym wschodzie oraz kilkunastostopniowym mrozem. Miejscami na północy Polski może być do -15, a w większości kraju do -12 stopni Celsjusza. Możliwe że lokalnie na terenach podgórskich Sudetów mróz osiągnie nawet -20 stopni.

