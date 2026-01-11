W skrócie IMGW i RCB wydały ostrzeżenia przed silnym mrozem, śniegiem i wichurami na dużym obszarze Polski.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy kraju, gdzie śnieg sypie nawet 4 cm na godzinę, wiatr powoduje zamiecie, a widzialność spada do 300 metrów.

Hydrologiczne ostrzeżenia II stopnia obowiązują na wybrzeżu i przy rzekach, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały liczne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.Alert RCB obowiązuje m.in. w woj. pomorskim oraz w częściach woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów śniegu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Służby apelują o ostrożność na drogach i chodnikach oraz o bieżące śledzenie komunikatów pogodowych.

IMGW utrzymuje ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym mrozem, intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami. Na północy i południu kraju miejscami prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 30-50 cm.

Zima nie odpuszcza. Intensywne opady, silny wiatr i zamiecie

Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy kraju. W woj. pomorskim, na wybrzeżu oraz w części woj. zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego notowane są intensywne opady śniegu - lokalnie nawet do 4 cm na godzinę. Towarzyszy im silny i bardzo silny wiatr z północy i północnego zachodu, który powoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

Widzialność miejscami spada do około 300 metrów. Porywy wiatru sięgają 55 km/h, a na wybrzeżu nawet 75-85 km/h. Do niedzielnego wieczora obowiązują tam ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi.

Sztorm i zagrożenie hydrologiczne. Alerty pogodowe

Sytuację komplikuje silny sztorm na Bałtyku i Zalewie Szczecińskim oraz rozwój zjawisk lodowych na rzekach.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia m.in. dla Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry oraz dolnego odcinka rzeki Wel w woj. warmińsko-mazurskim. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a nawet osiągnięcie stanów alarmowych.

Na Wybrzeżu alerty hydrologiczne pozostaną w mocy co najmniej do poniedziałkowego południa. W Gdańsku obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed sztormem, z wiatrem o sile 6-7 stopni w skali Beauforta.

Pogoda na niedzielny wieczór i noc. Pogorszenie warunków

W niedzielny wieczór i w nocy opady śniegu będą się utrzymywać w wielu regionach kraju.

Na północy i w centrum nadal możliwe intensywne opady, a na południu - szczególnie w rejonach podgórskich - kolejne przyrosty pokrywy śnieżnej.

Wiatr pozostanie silny, co sprzyjać będzie zawiejom i zamieciom. Na drogach warunki będą bardzo trudne, a lokalnie mogą występować przerwy w ruchu.

Jaka pogodna na początek tygodnia? Mróz i śnieg nie odpuszczą

Początek tygodnia nadal będzie upływał pod znakiem mroźnej i śnieżnej pogody.

W poniedziałek obowiązywać będą ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zwłaszcza na północy oraz w południowych województwach.

Silny mróz da się we znaki szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura może spaść nawet do - 22 stopni Celsjusza. Na zachodzie termometry pokażą do -15 stopni. Ostrzeżenia przed mrozem w części regionów będą obowiązywać nawet do środy.

Synoptycy ostrzegają: To będzie bardzo wymagający pogodowo czas. Zalecana jest szczególna ostrożność, ograniczenie podróży do minimum i przygotowanie się na zimowe utrudnienia.

