W czwartek wieczorem na południu Polski zaczął intensywnie padać śnieg. W wielu miejscach sypało przez całą noc, przez co sytuacja na drogach się skomplikowała. Pojawiły się utrudnienia, doszło do kilku wypadków.

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"Zima dojechała". Setki ludzi odśnieżają Kraków i nie tylko

W czwartek wieczorem z powodu intensywnych opadów śniegu zablokowana była trasa S1 w Bielsku-Białej, między węzłami Lipnik i Hałcnów w kierunku Bierunia, po tym jak ciężarówka uderzyła w barierki, a naczepa zablokowała drogę.

Opady były na tyle duże, że utrudniały jazdę kierowcom po drogach w Bielsku-Białej i regionie. W górzystym terenie ciężarówki miały problemy z podjazdem na odcinkach o większym nachyleniu.

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Grędzina nieopodal Jelcza-Laskowic. Tam bus przewożący 13 osób uderzył w drzewo. Cztery osoby przewieziono do szpitala, na szczęście ich obrażenia nie były poważne. Jak informowała wcześniej Interia, otwiera się w nowym oknie, droga z Bytowa do Grędzina była nieprzejezdna, a na miejscu działa osiem zastępów Straży Pożarnej.

"Zima dojechała! W mieście sporo śniegu, ale komunikacja miejska kursuje bez większych zakłóceń" - informują władze Krakowa. W mieście przez całą noc pracowało 218 jednostek sprzętu odśnieżającego, w tym 57 solarek.

Skrócono trasy przejazdu kilku autobusów, w tym linii 214 do Grabówek Pętli.

"Działania trwają, łącznie 416 osób odśnieża miasto" - czytamy na oficjalnym profilu Krakowa na Facebooku.

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Również we Wrocławiu w nocy trwało odśnieżanie w związku z trwającymi opadami. "Wszystkie pługosyparki były w ruchu, aby na bieżąco odśnieżać i zabezpieczać solą główne arterie, mosty, wiadukty, a następnie kolejne z 1190 km miejskich dróg oraz przystanki i ciągi piesze" - informują władze miasta.

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W piątek w ciągu dnia sytuacja na wielu drogach południowej Polski dalej może być trudna.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tej części kraju spodziewane są dalsze opady śniegu. Miejscami może spaść około 5 centymetrów świeżego białego puchu. Możliwe będą również słabe opady na północy, a w rejonie Wybrzeża również deszcz ze śniegiem.

Radzą, jak się zachować na drodze. "Kilka ważnych zasad"

Przed możliwymi utrudnieniami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu jeszcze w czwartek ostrzegała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Specjaliści z GDDKiA podkreślali, że podczas jazdy samochodem w zimowych warunkach należy pamiętać o "kilku ważnych zasadach":

poruszajcie się z prędkością dostosowaną do panującej sytuacji na drodze,

zachowujcie większy odstęp od poprzedzającego pojazdu,

unikajcie gwałtownego hamowania i dynamicznych manewrów.

Sytuacja pogodowa w Polsce powinna się uspokoić w weekend. Wówczas opady przeważnie ustaną, a największym wyzwaniem stanie się silny mróz.

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