W skrócie IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach i chodnikach w 13 województwach.

Utrzymujące się niskie temperatury oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem grożą niebezpiecznymi warunkami na drogach.

W wielu regionach prognozowany jest wzrost pokrywy śnieżnej, a miejscami możliwe są także burze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura powietrza obniży się tam do około minus 3 st. C, temperatura przy gruncie do około minus 7 st. C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.

Alerty obowiązują od poniedziałku od godz. 15.00 do wtorku do godz. 7.00.

Gdzie chwyci silny mróz? Sprawdź najlepsze prognozy na Pogoda Interia

Rozwiń

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda w Polsce. Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Na poniedziałek prognozowane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w północno-zachodniej części kraju również deszczu. Na południowym zachodzie i południu przejściowo możliwe marznące opady deszczu bądź mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od minus 1 st. C, 0 st. C miejscami na południu do 4 st. C, 5 st. C na północy. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około minus 3 st. C.

Nocą w kraju pojawią się przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południu, wschodzie i w centrum miejscami o około 5 cm, a na północy i w górach o 10 cm. Lokalnie na północy, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze.

Gdzie spadnie śnieg? Prognoza pogody

We wtorek w całym kraju przelotne opady śniegu. Miejscami przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na północy i północnym wschodzie lokalnie o 7-10 cm. W rejonie Zatoki Gdańskiej nadal możliwe burze. Temperatura maksymalna od minus 3 st. C na południowym wschodzie do 1 st. C, 2 st. C na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich miejscami około minus 6 st. C.

Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Prof. Dudek: Nie spodziewam się przełomu po dzisiejszej rozmowie Trump-Zełenski Polsat News Polsat News