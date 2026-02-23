Zima przegrała pogodowe starcie. Nasila się wiosenne zjawisko

Jakub Wojciechowski

Pożegnajmy się z zimą. Polskę ogarnęło zdecydowane ocieplenie. Dodatnie temperatury panują od samego rana, a choć lokalnie popada jeszcze śnieg wymieszany z deszczem, to w zdecydowanej większości kraju aura będzie typowa dla przedwiośnia. A to oznacza zagrożenie roztopami oraz lokalnym oblodzeniem. W jednym z województw na południu wydano z tego powodu ostrzeżenie drugiego stopnia.

Żółty tramwaj odbija się w dużej kałuży na jezdni, po lewej stronie widoczna mapa Polski z oznaczeniem temperatur, dominują odcienie czerwieni i pomarańczy, co sugeruje wysokie temperatury w kraju.
W wielu miejscach kraju dochodzi do roztopów. Z tego powodu wydano alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia w łącznie 9 województwachRobert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

O godz. 8:00 nawet w Suwałkach temperatura była dodatnia i wyniosła 0,4 st. C. W najcieplejszym Tarnowie było z kolei 7,9 st. C. W ciągu dnia miejscami termometry pokażą ponad 10 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Odwilż opanuje praktycznie cały kraj.

Poniedziałek z alertami. Śnieg szybko się topi

Wyraźne ocieplenie i deszcze w wielu miejscach w weekend sprawiły, że pokrywa śnieżna w wielu regionach zaczęła się topić. Z tego powodu wydano alerty IMGW związane z roztopami.

Na południu Śląska do godz. 20:00 we wtorek obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam synoptycy prognozują "wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej".

Oprócz tego aktualne są również alerty pierwszego stopnia, które obejmują następujące województwa:

  • pomorskie;
  • większość warmińsko-mazurskiego (bez terenów na wschodzie);
  • powiat brodnicki w kujawsko-pomorskim;
  • północne krańce mazowieckiego;
  • powiaty grajewski i kolneński w podlaskim;
  • większości lubelskiego (bez powiatów na północnym zachodzie);
  • powiat lubaczowski w podkarpackim;
  • południową część małopolskiego.

Powyższe żółte ostrzeżenia również obowiązują do godz. 20:00 we wtorek.

Trzeba będzie uważać nie tylko na roztopy. Na północnym wschodzie możemy doświadczyć przelotnych marznących opadów powodujących gołoledź. Alerty pierwszego stopnia z tego powodu obejmują środkową i północną część Podlasia oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Po godz. 10:00 to zagrożenie powinno zniknąć.

    Poniedziałek będzie pochmurny, choć na południu Polski możemy liczyć na większe przejaśnienia. Najwięcej deszczu popada na Pomorzu i Kujawach oraz miejscami na południu, gdzie suma opadów może sięgnąć około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

    Sam śnieg może jeszcze popadać wysoko w górach - tam jego pokrywa może się może się zwiększyć o około 5 cm. Na terenach podgórskich może też popadać śnieg z deszcze.

    Pogoda będzie nieprzyjemna również z innych powodów. Rano na północnym wschodzie mogą się jeszcze pojawić mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą także burze niosące opady krupy śnieżnej.

    Dzień będzie ciepły w całej Polsce, choć w rejonie Suwalszczyzny nie powinno być więcej niż jeden stopień powyżej zera. W centrum można się spodziewać około 7, a miejscami na południu i południowym zachodzie do 11 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa Polski prezentująca anomalię temperatury powietrza z zaznaczeniem miast oraz wyraźnym podziałem odcieni od żółtego po ciemnopomarańczowy i czerwony. Centralna oraz południowa część kraju oznaczona wyższymi wartościami odchylenia temperatury.
    W poniedziałek w ciągu dnia wszędzie temperatury będą dodatnie - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami na północy porywy osiągną do 60 km/h. Wysoko w górach zanotujemy podmuchy do 80 km/h, które mogą tam powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

