Zima paraliżuje drogi. Nowe informacje ws. przejścia granicznego z Czechami
Czeskie służby zdecydowały, że przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce na drodze krajowej nr 5 pozostanie zamknięte dla ciężarówek do niedzieli do godziny 18.00. Trasa w tym miejscu jest nieprzejezdna dla aut ciężarowych od środy. Powodem zamknięcia są trudne warunki na jezdni spowodowane intensywnymi opadami śniegu.
W skrócie
- Przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce nadal zamknięte dla ciężarówek z powodu intensywnych opadów śniegu.
- Czeskie służby przesuwają termin otwarcia trasy do niedzieli, zalecany jest objazd przez Kudowę-Słone.
- Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południu Polski.
Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie.
Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12:00.
W piątek jednak wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18:00 w niedzielę.
Atak zimy. Czesi nie otworzą przejścia granicznego z Polską
Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.
GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.
Pogoda na Dolnym Śląsku. Zawieje i zamiecie śnieżne
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek nowe ostrzeżenia.
Instytut prognozuje na południu Polski zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu.
Podobne prognozy, razem z alertami I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu trwającymi do godz. 18:00, dotyczą również południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.
Wiatr wiejący w porywach do 65 km/h może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.