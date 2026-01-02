W skrócie Przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce nadal zamknięte dla ciężarówek z powodu intensywnych opadów śniegu.

Czeskie służby przesuwają termin otwarcia trasy do niedzieli, zalecany jest objazd przez Kudowę-Słone.

Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południu Polski.

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie.

Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12:00.

W piątek jednak wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18:00 w niedzielę.

Atak zimy. Czesi nie otworzą przejścia granicznego z Polską

Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.

GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.

Pogoda na Dolnym Śląsku. Zawieje i zamiecie śnieżne

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek nowe ostrzeżenia.

Instytut prognozuje na południu Polski zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu.

Podobne prognozy, razem z alertami I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu trwającymi do godz. 18:00, dotyczą również południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.

Wiatr wiejący w porywach do 65 km/h może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.

