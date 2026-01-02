Zima paraliżuje drogi. Nowe informacje ws. przejścia granicznego z Czechami

Czeskie służby zdecydowały, że przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce na drodze krajowej nr 5 pozostanie zamknięte dla ciężarówek do niedzieli do godziny 18.00. Trasa w tym miejscu jest nieprzejezdna dla aut ciężarowych od środy. Powodem zamknięcia są trudne warunki na jezdni spowodowane intensywnymi opadami śniegu.

Dwa samochody ciężarowe zatrzymane na zaśnieżonej drodze, jeden z kierowców stoi obok pojazdu, a w tle widać drugi pojazd oraz drzewa pokryte śniegiem, panują trudne warunki pogodowe.
Czechy. Przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce wciąż zamknięte (zdj. ilustracyjne)Marek Maliszewski Reporter

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie.

Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12:00.

    W piątek jednak wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18:00 w niedzielę.

    Atak zimy. Czesi nie otworzą przejścia granicznego z Polską

    Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.

    GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.

      Pogoda na Dolnym Śląsku. Zawieje i zamiecie śnieżne

      Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek nowe ostrzeżenia.

      Instytut prognozuje na południu Polski zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu.

      Podobne prognozy, razem z alertami I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu trwającymi do godz. 18:00, dotyczą również południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego.

      Wiatr wiejący w porywach do 65 km/h może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.

