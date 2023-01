Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Niż Nicolas uderzy śnieżycami

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

Pogoda potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Jeżeli ktoś myślał, że zima to przeszłość - jest w błędzie. Wszystko to za sprawą niżu Nicolas, który do Polski sprowadzi śnieżyce, zamiecie i spadek temperatury. Według najnowszej prognozy pogody taki stan rzeczy utrzyma się w najbliższych dniach. To jednak nie koniec. Prawdziwa zima ma nadejść dopiero w lutym.

Zdjęcie Pogoda zaskoczy. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa / wxcharts.com / pixabay.com