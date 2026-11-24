Na Kasprowym Wierchu leżą już 43 centymetry śniegu, ale na tym się nie skończy. We wtorek dalej będzie sypać, ale nie tylko w górach, ale też na niżej położonych terenach. Szczególnie muszą uważać mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.

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Śnieg znowu się pojawi. Zalega nie tylko w górach

"Zima nie odpuszcza! Dziś w całym kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na północy również deszczu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na wtorek.

Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju - tam synoptycy spodziewają się do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei w wielu innych miejscach sypnie śniegiem. Na nizinach miejscami leżą już połacie białego puchu - lokalnie na Pomorzu Podlasiu grubość pokrywy wynosi 3-4 centymetry, podobnie jest również na Śląsku, zaś miejscami na południu leżą do 2 centymetrów śniegu.

Śnieg leży już nie tylko na terenach podgórskich, ale także lokalnie na północy IMGW materiał zewnętrzny

Wtorek do wielu regionów przyniesie kolejne zimowe opady: na południu spadnie do 5-8 centymetrów. W górach śniegu spadnie jeszcze więcej - tam jego warstwa może się zwiększyć o 10 centymetrów.

Będzie pochmurnie i mokro praktycznie wszędzie, a na południowym wschodzie bardziej śnieżnie WXCharts materiał zewnętrzny

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia do godz. 21:00 obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Nie tylko z powodu śniegu w wielu regionach poczujemy się jak w środku zimy. Przez cały dzień będzie też zimno, a miejscami mroźnie.

Zima na termometrach. Miejscami mróz także w ciągu dnia

Noc z poniedziałku na wtorek była mroźna na wschodzie i południu, a najbardziej w Zakopanem, gdzie było -5,8 st. C. W ciągu dnia wciąż będą miejsca z ujemnymi temperaturami.

Najzimniej we wtorek będzie na terenach podgórskich, gdzie synoptycy spodziewają się od -3 do zera stopni. Tam mróz może więc występować przez całą dobę. W pozostałych częściach Polski, czyli na północy i w centrum możemy liczyć na odpowiednio: 3-4 oraz maksymalnie 5 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie chłodnym, a lokalnie na południu nawet mroźnym dniem - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Na mocniejszy wiatr trzeba uważać na południowym wschodzie, a rano również nad morzem, gdzie podmuchy osiągną do 55 km/h. Na szczytach Karpat i Sudetów zanotujemy zaś porywy do 70-80 km/h. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby.

Pogoda nie poprawi się wraz z nastaniem nocy. Cały czas będą występować lokalne opady śniegu, na północy wymieszanego z deszczem, a nad morzem samego deszczu. Nasili się również mróz, który na terenach podgórskich i na Podhalu dojdzie do -8, -10 stopni. Na drogach i chodnikach może być ślisko.

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