Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Trudna sytuacja pogodowa w wielu regionach kraju także w Nowy Rok. W wielu miejscach trzeba przygotować się na śnieg, wiatr, oblodzenia i ostry mróz. IMGW wydał serię ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Poniżej najnowsza prognoza.

Samochody poruszające się po ośnieżonej drodze podczas zimowej pogody, zarys mapy Polski oraz zaznaczeniem wybranych miast i regionów na żółto, w tle drzewa oraz sygnalizacja świetlna.
Pogoda. Śnieg, deszcz, mróz i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla kilku regionów Polski ze względu na śnieg, marznący deszcz oraz silny wiatr.
  • Najtrudniejsze warunki pogodowe prognozowane są na czwartek, z możliwością wystąpienia zamieci, gołoledzi oraz przyrostu pokrywy śnieżnej do 20 cm.
  • Na północnym wschodzie kraju przewidywany jest silny mróz, z temperaturami spadającymi do -17 stopni C.
Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi prognozowane są dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego, a także południowych krańców województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki wydane jest z kolei dla obszarów w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Poznań, Legnicę i Wrocław, po Jelenią Górę i Wałbrzych.

Jak informuje IMGW, powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 7.30 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.

Prognoza pogody. IMGW wydał ostrzeżenia

Na czwartkowy poranek wydane zostały już alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Obejmują one województwo zachodniopomorskie, północ woj. pomorskiego, a także południe województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Wiatr w porywach dochodzić będzie do 70-85 km/h. W zależności od regionu ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godz. 8 lub 10 i pozostanie w mocy do piątkowego poranka.

    W zachodniej części kraju od środowego wieczora obowiązują alerty I stopnia przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia wydano dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz części woj. wielkopolskiego i opolskiego. W zależności od regionu pozostaną one w mocy do godz. 6 lub 10 w czwartek.

    Pogoda w Polsce na Nowy Rok. Śnieg, mróz, wiatr i deszcz

    Na północnym wschodzie kraju IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy ze środy na czwartek spadnie nawet do -17 stopni C.

    Dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północy woj. mazowieckiego, a także regionu m.in. Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Lubania (woj. dolnośląskie) wydane zostały także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

    Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm, a na południowym zachodzie punktowo o 20 cm. W woj. dolnośląskim ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 w środę do godz. 10 w czwartek, a w północno-wschodniej Polsce zacznie obowiązywać w czwartek o godz. 10 i potrwa do godz. 23.

    Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

