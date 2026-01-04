W niedzielę na północy kraju nadal będzie panować zimowa aura. Na Kaszubach może spaść około 10 cm śniegu, a miejscami na wybrzeżu nawet od 25 do 35 cm. Opady śniegu możliwe są również w górach.

Temperatury na większości terytorium Polski pozostaną minusowe. Najzimniej będzie w Tatrach, gdzie termometry wskażą -4 stopnie oraz na północnym-wschodzie kraju, gdzie może być -3 stopnie. Nieco cieplej powinno być na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz województwach Dolnośląskim i Lubuskim, gdzie temperatura może wynieść 0 stopni.

W dużej części kraju może również mocno wiać. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest na Pomorzu i zachodzie kraju - do 55 km/h. Nad morzem w porywach wiatr może osiągać nawet do 85 km/h. Silny wiatr w połączeniu z opadami śniegu mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy wiatru do 60 km/h mogą wystąpić wysoko w Tatrach, a w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda. Mroźna noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu kraju powinno być bezchmurnie, natomiast na północy będzie występować zachmurzenie oraz opady śniegu. W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury może spaść około 5 cm śniegu, natomiast na wybrzeżu miejscami od 10 do 20 cm.

Noc będzie wyjątkowo mroźna. Najzimniej będzie w górach, gdzie temperatury mogą spaść do -16 stopni oraz na południowym wschodzie kraju, gdzie miejscami będzie do -12 stopni. Najcieplej będzie na północy i zachodzie Polski. Temperatury mogą tam pokazać od -5 do -2 stopni.

Na północy kraju, zwłaszcza nad morzem, prognozowany jest również silny wiatr od 40 km/h do nawet w porywach 70 km/h. Wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

