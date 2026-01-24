Zima nie daje za wygraną. Niebezpieczna sytuacja w Polsce, są ostrzeżenia
Zima nie odpuszcza w większej części Polski, przynosząc ze sobą silne mrozy, opady śniegu oraz marznący deszcz. IMGW wydało serię ostrzeżeń I i II stopnia dla południa i centrum kraju, RCB apeluje o pozostawanie w domach i ograniczenie podróży. Zimowa aura nie opuści nas w najbliższych dniach.
W skrócie
- IMGW wydał alerty przed silnym mrozem i marznącymi opadami na dużym obszarze Polski.
- RCB ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią, apeluje o pozostanie w domach i ograniczenie podróży.
- W prognozie na sobotę i niedzielę przewidywane są śnieg, marznące opady i niskie temperatury, szczególnie na północnym wschodzie i południu kraju.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem na krańcach północno-wschodnich oraz przed opadami marznącymi I i II stopnia na południu i w centrum kraju.
Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego. Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8.
W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed opadami marzącymi w części województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz na całym obszarze lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.
Jaka pogoda w niedzielę? Trudne warunki na drogach, silny mróz i marznące opady
Alerty II stopnia zostały wydane dla części opolskiego, łódzkiego i lubelskiego oraz województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki) i łódzkiego (powiat radomszczański).
RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w nocy z soboty na niedzielę (24/25 stycznia).
Prognoza pogody. Zima nie odpuszcza w całej Polsce
W sobotę po południu i wieczorem IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite w niemal całej Polsce; jedynie na północy i zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. W części Polski może padać śnieg, a w południowej połowie kraju również opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki.
Na południu Polski możliwe są także duże zamglenia, ograniczające widoczność nawet do 400 metrów. Temperatura maksymalna od -9 st. C, -7 st. C na północnym wschodzie, od -4 st. C do -1 st. C na znacznym obszarze kraju, do 1 st. C, 4 st. C na południu i miejscami na zachodzie.
W niedzielę IMGW spodziewa się opadów śniegu i deszczu, miejscami marznącego, powodującego gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się będzie z południa ku centrum kraju.
Temperatura maksymalna od -9 st. C do -5 st. C na północnym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim, od -4 st. C do 0 st. C w centrum i na zachodzie, od 1 st. C do 4 st. C na południu Polski, na obszarach podgórskich Karpat do około 6°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w większości kraju.