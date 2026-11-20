Cykl "13 pięter" Filipa Springera to felietony mieszkaniowe, w których autor - nagradzany pisarz, reporter, fotograf - mierzy się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce (i nie tylko). Na łamach Interii opisuje, jak nam się mieszka, w skali mikro i makro, i co można z tym wszystkim zrobić.

W Kijowie jeszcze 12 stopni, w Charkowie 10. Minęła jednak połowa listopada. Prognoza na najbliższe dni zapowiada już nocne przymrozki. Zima nadchodzi w tym samym tempie jak przed rokiem. I jak co roku. Zwyczajnie. Żeby zobaczyć, co to znaczy dla Ukrainek i Ukraińców, trzeba spojrzeć na mapę rosyjskich ataków i spowodowanych nimi zniszczeń.

Poprzednia zima była w Ukrainie najzimniejsza od 2010 roku. Raport ONZ opisuje temperatury poniżej -20 na zewnątrz i spadające nawet do sześciu stopni w kijowskich mieszkaniach. Setki tysięcy ludzi traciły ogrzewanie, wielu na całe tygodnie.

Domy stały - miały ściany, drzwi i adresy, ale nie dało się w nich żyć. W wielopiętrowym bloku brak prądu oznacza także unieruchomioną windę i problemy z wodą. Starszego człowieka może uwięzić we własnym zimnym mieszkaniu na całe tygodnie.

Rosja nie ukrywa, że zamierza wykorzystać zimę ponownie do osłabienia Ukrainy. Komisja śledcza ONZ uznała, że ataki na energetykę realizują państwową politykę odbierania cywilom podstawowych usług i zadawania cierpienia. Uderzenia już się nasiliły. Ukraina lepiej przygotowała system do zimy, ale rosyjskie drony niszczą efekty tych letnich napraw.

Według Banku Światowego do końca 2025 roku uszkodzonych lub zniszczonych zostało 14 procent ukraińskiego zasobu mieszkaniowego; dotknęło to ponad trzech milionów gospodarstw domowych. Nie wszystkie te lokale są niezdatne do użytku. Sama statystyka zniszczeń nie opisuje jednak całego kryzysu. Także mieszkanie, którego nie trafił pocisk, może przestać dawać schronienie, kiedy zabraknie w nim ciepła, prądu i wody.

Bezpieczeństwo ma swoją cenę. Cenę najmu

Zachodnia Ukraina, teoretycznie nieco bardziej bezpieczna i mniej narażona na ataki, nie jest poczekalnią z nieograniczoną liczbą miejsc. Już przed poprzednią zimą Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji alarmowała, że ponad 1,3 miliona wynajmujących przesiedleńców sięga tam po oszczędności, by opłacić najem. W badaniu Cedos i Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii z jesieni 2025 roku tylko 17 procent respondentów deklarowało, że po utracie obecnego mieszkania byłoby w stanie wynająć inne.

Po polskiej stronie granicy bezpieczeństwo także ma cenę. W październiku mediana ofertowego czynszu za całe mieszkanie wynosiła w Warszawie 4,4 tys. złotych, w Krakowie 3 tys. Alternatywą dla rynku powinien być dostępny najem publiczny. Tymczasem na koniec ubiegłego roku na lokal od gminy czekało 117,7 tysiąca gospodarstw domowych. Taniego najmu potrzebują także ci, którzy od lat mieszkają w Polsce. Bez jego rozbudowy kolejni potrzebujący będą konkurować o tę samą ograniczoną liczbę dostępnych mieszkań.

W tych warunkach trzeba liczyć się z większą liczbą osób szukających u nas schronienia. Anna Dąbrowska z lubelskiego Homo Faber w poruszającym wpisie na Facebooku przewiduje, że nie powinniśmy zakładać scenariusza masowego napływu ukraińskich uchodźców, tak jak to miało miejsce w 2022 roku. Spodziewajmy się raczej przybywania niewielkich grup: "Dziś 20 osób, jutro 30, pojutrze 25…". To gorzej - bo taki kroczący, kropelkowy kryzys łatwo przeoczyć, zignorować albo zagadać. Nie ma zdjęć całych rodzin z dziećmi koczujących na polskich dworcach, więc nie ma tematu?

Ukraina w obliczu srogiej zimy. Trzy scenariusze polskiego rządu

Na razie polski rząd rozpatruje trzy scenariusze: brak napływu uchodźców, przyjazdy osób mających tu rodziny albo masową migrację.

MSWiA zapewnia, że przygotowuje się także na ten ostatni wariant. Jak? W zasadzie nijak. "Cały czas jesteśmy pod parą" - mówi "Rzeczpospolitej" wiceminister Maciej Duszczyk. I zaraz dodaje: "Nie widzimy sytuacji alarmowej, nie uruchamiamy więc czegoś, co generowałoby koszty dla teoretycznego scenariusza".

Teoretyczny scenariusz. Po czterech okrutnych zimach pełnoskalowej wojny, po zamarzających mieszkaniach i kolejnych atakach na ciepłownie. Oczywiście nie wiadomo, ilu ludzi przyjedzie. Wiadomo za to, czego będą potrzebowali. Łóżka, ciepłego posiłku, lekarza, kogoś, kto powie im, co dalej. Niepewność co do liczby przyjazdów powinna być powodem przygotowania pomocy. W wypowiedzi ministra staje się uzasadnieniem, żeby jeszcze za nią nie płacić.

Najbardziej prawdopodobny jest, zdaniem Duszczyka, przyjazd Ukrainek do ich rodzin już mieszkających w Polsce. Maciej Duszczyk wie dlaczego: wygaszenie sporej części pomocy ze strony polskiego państwa dla uchodźców zza naszej wschodniej granicy albo ograniczenie jej do wąsko sprecyzowanych grup wrażliwych sprawia, że wybór uchodźctwa po tamtej stronie staje się jeszcze bardziej dramatyczny. Samo przybycie z bombardowanego miasta i brak pieniędzy na najem nie zapewniają bowiem prawa do schronienia się w Polsce w godnych warunkach. Niech się tym zajmą rodziny, które już i tak tu są. Jakby wystarczyło mieć bliskich, żeby zrobiło się u nich miejsce.

"Ratujmy żywych" - apeluje w swoim wpisie prezeska Homo Faber. Żeby to zrobić, trzeba przygotować drogi ewakuacji, miejsca przyjęcia i pieniądze, uzgodnić odpowiedzialność rządu, samorządów i organizacji. Na zbudowanie takiego systemu mieliśmy niemal pięć lat. Jesteśmy ponoć 20. gospodarką świata, Ukraina walczy za to, żebyśmy my nie musieli. Jest druga połowa listopada.

Po jednej stronie granicy ludzie sprawdzają ciepło kaloryferów, po drugiej rząd czeka, aż ewentualna pomoc nie będzie "nadmiarowym kosztem teoretycznego scenariusza" i zwykłą rozrzutnością. W Kijowie jeszcze 12 stopni.

Filip Springer