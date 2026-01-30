"Zimą masowo wyłaniają się". Nagranie z parku narodowego sensacją

Te czarne kropki na śniegu to nie bród, lecz skoczkonogi. Kiedy robi się cieplej, masowo wynurzają się na powierzchnię, by "zaczerpnąć świeżego powietrza". Leśniczy z Roztoczańskiego Parku Narodowego apelują, by nie przeszkadzać "śnieżnym pchłom" podczas zimowych spacerów.

Skoczkonogi wychodzą masowo na powierzchnię zimą, kiedy robi się cieplej
Skoczkonogi wychodzą masowo na powierzchnię zimą, kiedy robi się cieplejFacebook / Roztoczański Park Narodowymateriał zewnętrzny

Nagranie opublikowane przez Roztoczański Park Narodowy wzbudziło spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Widok czarnych punktów na śniegu przypomina rozpyloną szadź i może budzić niepokój, ale eksperci podkreślają, że w tym przypadku mamy do czynienia z całkowicie naturalnym zjawiskiem.

W rzeczywistości ten "brudny śnieg" to miliardy drobnych organizmów glebowych, znanych jako skoczogonki. Potocznie nazywa się je śnieżnymi pchłami - i nietrudno zrozumieć dlaczego. Organizmy te intensywnie skaczą, zwłaszcza gdy ktoś się do nich zbliży, co doskonale widać na udostępnionym nagraniu.

Roztoczański Park Narodowy. Skoczkonogi robią furorę w sieci

Skoczogonki przez większą część roku żyją w glebie i ściółce leśnej, gdzie pełnią ważną i pożyteczną rolę - przyspieszają rozkład materii organicznej i wpływają na żyzność gleby.

Zimą, podczas krótkich okresów ocieplenia, masowo wychodzą na powierzchnię, korzystając z wilgotnego, odwilżowego powietrza.

Jak podkreślają przyrodnicy, są to jedne z najbardziej odpornych bezkręgowców w naszym klimacie. Dzięki specjalnym mechanizmom ochronnym potrafią funkcjonować nawet w niskich temperaturach, a ich obecność na śniegu nie stanowi żadnego zagrożenia.

    Czy "śnieżne pchły" są groźne? Apel do spacerowiczów

    Leśnicy uspokajają: skoczogonki nie gryzą i nie przenoszą chorób.

    Przyrodnicy apelują również, by pozwolić drobnym stworzeniom spokojnie "pohasać". Już wkrótce, wraz z powrotem silniejszych mrozów, skoczogonki znikną z powierzchni i ponownie schronią się w glebie.

    Zjawisko zaobserwowane na Roztoczu nie jest wyjątkiem - podobne obserwacje pojawiają się zimą w różnych regionach Polski. To kolejny dowód na to, że nawet w środku zimy przyroda tętni życiem, choć często zupełnie niewidocznym na pierwszy rzut oka.

