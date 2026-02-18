Zima i wiosna podzielą się Polską. Część kraju opanuje groźne zjawisko

Zima trzyma się mocno, ale nie w całym kraju. Mrozu nie brakuje, ale tym razem ograniczy się on głównie do północnej i północno-wschodniej Polski. Na południu będzie wyraźnie cieplej, co może spowodować wiele problemów. Chodzi o niebezpieczne oblodzenie, które może się tworzyć na wielu drogach i chodnikach. Z tego powodu wydano ostrzeżenia dla 10 województw.

Dwie osoby idące po zaśnieżonym chodniku podczas intensywnych opadów śniegu, na pierwszym planie widać charakterystyczną mapę Polski z południowym regionem zaznaczonym na żółto, co może sugerować ostrzeżenie pogodowe lub lokalizację szczególnie dotknię...
Zimowych warunków można się spodziewać przez cały dzień w północnej części Polski. Na południu trzeba uważać na opady marznące, zwłaszcza wieczorem i w nocyKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Rano najzimniej było w Lęborku, gdzie o godz. 8:00 zanotowano -10 stopni Celsjusza. Ujemne temperatury panowały w większości kraju, choć na południowym zachodzie o tej porze robiły się dodatnie. Tak było w Raciborzu (1,1 st. C). Również w ciągu dnia na południu będzie najcieplej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zrobi się biało w wielu miejscach. Problemem będą marznące opady

Dzień będzie pochmurny praktycznie wszędzie i w wielu miejscach powinniśmy się spodziewać opadów śniegu. Najwięcej spadnie go w rejonie Karpat i Sudetów i tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm. Na południowym zachodzie popada też deszcz ze śniegiem.

Mieszane opady mogą mocno utrudnić poruszanie się mieszkańcom południowej Polski, szczególnie wieczorem i w nocy. Dla tej części kraju wydano bowiem ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z możliwym oblodzeniem. Obejmą one następujące województwa:

  • większości dolnośląskiego (bez północnych krańców);
  • opolskie;
  • powiaty ostrzeszowski i kępiński w wielkopolskim;
  • centralną i południową część łódzkiego;
  • śląskie;
  • małopolskie;
  • świętokrzyskie;
  • południowe krańce mazowieckiego;
  • podkarpackie;
  • południową część lubelskiego.

Na tych terenach "prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu" - napisano w ostrzeżeniu. Lokalnie na krańcach południowych w nocy przy gruncie może być nawet -10 stopni.

Kolorowa mapa anomalii temperatury w Polsce z wyraźnym podziałem na regiony cieplejsze na południu i chłodniejsze na północy oraz wschodzie, z naniesionymi nazwami większych miast.
Odwilż w środę odczują mieszkańcy południowej Polski. Tam temperatury w ciągu dnia będą najwyższeWXChartsmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 16-20:00 do północy.

    Mrozy za dnia i w nocy. Najcieplej na południu

    W środę nasz kraj podzieli się na mroźną północ i cieplejsze południe. Na północnym wschodzie termometry pokażą do -5 stopni, zaś w centrum około zera. Na południu synoptycy spodziewają się temperatury dochodzących do około 4 stopni na plusie.

    Ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nie powinien zbytnio obniżać temperatury odczuwalnej. Nieco gorzej pod tym względem może być nad morzem, gdzie mogą występować mocniejsze porywy. Wysoko w Sudetach podmuchy mogą osiągać 65 km/h, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

    Po zmroku znowu czeka nas mocniejszy mróz, szczególnie na północny i w kotlinach górskich. Tam w nocy temperatura może spaść do -12, -9 stopni Celsjusza. W centrum będzie około -7 stopni, a na południu i południowym zachodzie -4,-3 st. C.

