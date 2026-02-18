Rano najzimniej było w Lęborku, gdzie o godz. 8:00 zanotowano -10 stopni Celsjusza. Ujemne temperatury panowały w większości kraju, choć na południowym zachodzie o tej porze robiły się dodatnie. Tak było w Raciborzu (1,1 st. C). Również w ciągu dnia na południu będzie najcieplej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Zrobi się biało w wielu miejscach. Problemem będą marznące opady

Dzień będzie pochmurny praktycznie wszędzie i w wielu miejscach powinniśmy się spodziewać opadów śniegu. Najwięcej spadnie go w rejonie Karpat i Sudetów i tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm. Na południowym zachodzie popada też deszcz ze śniegiem.

Mieszane opady mogą mocno utrudnić poruszanie się mieszkańcom południowej Polski, szczególnie wieczorem i w nocy. Dla tej części kraju wydano bowiem ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z możliwym oblodzeniem. Obejmą one następujące województwa:

większości dolnośląskiego (bez północnych krańców);

opolskie ;

powiaty ostrzeszowski i kępiński w wielkopolskim ;

centralną i południową część łódzkiego ;

śląskie ;

małopolskie ;

świętokrzyskie ;

południowe krańce mazowieckiego ;

podkarpackie ;

południową część lubelskiego.

Rozwiń

Na tych terenach "prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu" - napisano w ostrzeżeniu. Lokalnie na krańcach południowych w nocy przy gruncie może być nawet -10 stopni.

Odwilż w środę odczują mieszkańcy południowej Polski. Tam temperatury w ciągu dnia będą najwyższe WXCharts materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 16-20:00 do północy.

Mrozy za dnia i w nocy. Najcieplej na południu

W środę nasz kraj podzieli się na mroźną północ i cieplejsze południe. Na północnym wschodzie termometry pokażą do -5 stopni, zaś w centrum około zera. Na południu synoptycy spodziewają się temperatury dochodzących do około 4 stopni na plusie.

Ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nie powinien zbytnio obniżać temperatury odczuwalnej. Nieco gorzej pod tym względem może być nad morzem, gdzie mogą występować mocniejsze porywy. Wysoko w Sudetach podmuchy mogą osiągać 65 km/h, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Po zmroku znowu czeka nas mocniejszy mróz, szczególnie na północny i w kotlinach górskich. Tam w nocy temperatura może spaść do -12, -9 stopni Celsjusza. W centrum będzie około -7 stopni, a na południu i południowym zachodzie -4,-3 st. C.

-----

Polska nie wejdzie do Rady Pokoju. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': Błąd Tuska. Atak na Stany Zjednoczone Polsat News Polsat News