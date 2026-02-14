W skrócie IMGW wydał alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem dla kilku województw.

W części regionów prognozowane są spadki temperatur do -22°C oraz bardzo trudne warunki na drogach z powodu śniegu, oblodzenia i mgły.

Najzimniej będzie w północno-wschodniej Polsce; synoptycy ostrzegają przed zagrożeniem zdrowia i życia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak uprzedza IMGW, w nocy z soboty na niedzielę na Wybrzeżu możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Natomiast przez południową część kraju przechodziła będzie strefa dość intensywnych i jednostajnych opadów śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów.

Na pozostałym obszarze kraju pogoda stopniowo będzie się poprawiała, pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W województwie małopolskim prognozowane są przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

- Na skutek spadku temperatury w nocy w województwie dolnośląskim spodziewamy się spadku temperatury, a mokre nawierzchnie dróg i chodników mogą być oblodzone - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki nie tylko dla kierowców

W związku z przewidywanymi warunkami atmosferycznymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu: dla woj. opolskiego (od godz. 17 w sobotę do godz. 8 w niedzielę), woj. śląskiego (zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 18 i potrwa do godz. 11 następnego dnia), woj. małopolskiego oraz woj. świętokrzyskiego (alert potrwa od godz. 19 w sobotę do godz. 13 w niedzielę) i woj. podkarpackiego (alert od godz. 21 w sobotę do godz. 15 w niedzielę).

W tych regionach prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm. Dodatkowo spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, powodując ich oblodzenie.

Dla części woj. dolnośląskiego (od godz. 14 do godz. 21 w sobotę) oraz woj. małopolskiego (do godz. 8 w niedzielę) IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 st. C, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -6 st. C do -3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 st. C do -4 st. C.

Instytut poinformował także o ostrzeżeniu I stopnia przed silnym mrozem dla części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 20 w sobotę, do godz. 9 w poniedziałek.

Powrót zimy. GDDKiA ostrzega przed warunkami na drogach

Już w sobotę wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. GDDKiA podała w sobotnim komunikacie, że opady śniegu obecnie występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Mgła utrudnia jazdę po drogach na terenie województwa śląskiego. Błoto pośniegowe występuje na trasach w woj. warmińsko-mazurskim (DK16 Zawada-Iława) oraz woj. podlaskim (S61 Suwałki-Budzkisko). Lokalna śliskość występuje w woj. warmińsko-mazurskim na trasach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.

Pogoda na niedzielę. Pogodnie i mroźno w większości kraju

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i bardzo mroźno. Więcej chmur jedynie w centrum i południowym wschodzie Polski. Temperatura minimalna na północy osiągnie od minus 10, do minus 12 st. C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju będzie bardzo mroźno. W części południowo-wschodniej możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie do minus 22 st. C w Włodzimierzu w województwie warmińsko-mazurskim. W centrum na termometrach około minus 17, minus 15 st. C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna osiągnie około minus 10 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie - około minus 6, minus 5 st. C.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Projekt ustawy o osobie najbliższej. Kotula o narracji prawicy: Mają problem, żeby być przeciwko Polsat News Polsat News