Związany z "Krytyką Polityczną" Jaś Kapela potrzebował niespełna dwóch minut, by pokonać byłego dziennikarza TVP Info. Ziemowit Kossakowski i lewicowy publicysta na początku walki solidarnie wymieniali się ciosami w stójce.

Jaś Kapela - Ziemowit Kossakowski. Nokaut w pierwszej rundzie

Później walka przeniosła się do parteru. Jaś Kapela złapał rywala w gilotynę i pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie. Nawałnicę ciosów Kapeli przerwał sędzia, który uznał, że Ziemowit Kossakowski nie odpowie już na ciosy Kapeli i pojedynek trzeba przerwać, mimo że były dziennikarz nie "odklepał".



Po walce Ziemowit Kossakowski wyglądał na mocno rozbitego. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak Kossakowski jest wywożony z hali Prime Show MMA na noszach w asyście ratowników.



Ziemowit Kossakowski - Jaś Kapela. Politycy komentują

Walkę Kapeli z Kossakowskim skomentowali w sieci m.in. politycy i dziennikarze. "Tak oto mały Jaś pokazał wielkiej prawicy i TVP, gdzie jest ich miejsce. I to bez kęsa mięsa. Brawo Jaś Kapela" - napisał na Twitterze poseł KO Franek Sterczewski.



Ziemowit Kossakowski. Kim jest?

Ziemowit Kossakowski w przeszłości był związany m.in. z TVP Info, z któym rozstał się w 2018 roku. Zrobiło się o nim głośno, gdy publiczny nadawca zawiesił go za tekst "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem", który krytykował protestujących młodych lekarzy.



Okoliczności powstania tego tekstu Ziemowit Kossakowski przybliżył w rozmowie z Piotrem Witwickim dla weekendowego magazynu "Rzeczpospolitej". - Ten tekst zlecił mi rok temu, czyli w 2017 r., Samuel Pereira, który jest dwulicową osobą. Narobił mi wiele problemów w życiu. Miałem komisję etyki TVP na głowie - notabene tę samą, którą miał m.in Tomasz Lis, a tekst na portalu pisało kilka osób. Z racji tego, że byłem zatrudniony w TVP Info, nie stawiłem się na komisji, żeby nie sypać i nie robić nikomu problemów. Stałem się obiektem nagonki przez fejki (fałszywe informacje - red.) Pereiry. Byłem lojalny nawet wobec tak k...ego zachowania, jak to Samuela, który wysłał mi fejki na maila służbowego. Po publikacji dzwonił, że świetna robota, dwa dni później mnie zawiesił, a potem uciekł, jak tchórz i do dzisiaj nie starczyło mu odwagi, żeby wyjaśnić ze mną sprawę w cztery oczy. Rozstałem się z TVP 1 lipca - na dodatek minął już rok od protestu rezydentów. Myślę, że mogę w tym momencie zdradzić, jak wyglądała ta sytuacja - mówił.



Ziemowit Kossakowski: Chciałbym zostać prezesem TVP

Ziemowit Kossakowski prowadził również swój kanał na YouTube Piast.tv. We wrześniu 2020 r. rozpoczął współpracę z portalem "Życie Stolicy", gdzie tworzył treści razem z Mikołajem "Jaokiem" Januszem. Ziemowit Kossakowski próbował również swoich sił w polityce. W 2014 roku starał się o mandat radnego na warszawskim Ursynowie, jednak bez powodzenia.



- Dziennikarz ma prawo do swojej prywatnej, twardej opinii. Jeśli głosi ją publicznie, to bierze za nią odpowiedzialność. Nie odbierajmy dziennikarzom prawa do angażowania się w spory polityczne. Nie podoba mi się markowanie niezależności dziennikarskiej u niektórych. Wiele osób udaje obiektywnych, ukrywając swoje pogląd - mówił Ziemowit Kossakowski w wywiadzie dla "Plus Minus".



W tej samej rozmowie zadeklarował również chęć objęcia w przyszłości fotela prezesa TVP. - Mam nadzieję, że w przyszłości będę pretendował do stanowiska prezesa TVP. Mówię to śmiertelnie poważnie - przekonywał Ziemowit Kossakowski.



Jaś Kapela. Publicysta, pisarz i lewicowy aktywista

Przeciwnik byłego dziennikarza w czasie sobotniej gali to Jaś Kapela. Pisarz, poeta, publicysta, związany z "Krytyką Polityczną". Jest również lewicowym aktywistą.