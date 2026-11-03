W skrócie W Trybunale Konstytucyjnym odbyło się Zgromadzenie Ogólne zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, w którym wzięło udział ośmioro sędziów.

Uczestnicy posiedzenia przegłosowali osiągnięcie kworum i jednogłośnie przyjęli plan budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok.

Bogdan Święczkowski uznał zwołane zgromadzenie za spotkanie towarzyskie, podkreślając, że nie będzie ono wywoływać żadnych skutków prawnych.

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Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się ośmioro sędziów. Według Anny Korwin-Piotrowskiej osiągnięto kworum, bowiem "obowiązek udziału miało 12 sędziów".

Według niej jeden sędzia TK został wadliwie wybrany, a wobec dwóch podjęto decyzję o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu. Korwin-Piotrowska przekazała, że poinformowała wszystkich sędziów o zwołanym zebraniu.

- Zwołanie tego zgromadzenia musiało odbyć się w tempie ekspresowym, ze względu na toczące się prace parlamentarne nad ustawą budżetową. Wszyscy sędziowie zostali zawiadomieni telefonicznie, z wyjątkiem sędziego Piotrowicza, do którego nie udało mi się dodzwonić. Wysłałam również dwie wiadomości e-mail - tłumaczyła Anna Korwin-Piotrowska.

Posiedzenie ośmiorga sędziów TK. Stwierdzono kworum

Następnie rozpoczęła się dyskusja sędziów, czy osiągnięto niezbędne kworum. - Musimy zadecydować wspólnie, czy stanowimy kworum do podjęcia uchwały, którą mamy dzisiaj zaplanowaną - powiedział Korwin-Piotrowska.

Sędzia Sławomir Patyra stwierdził, że w poprzednich ustawach kworum wymagało obecności 10 sędziów, a obecne przepisy przewidują obecność 2/3 ogólnej liczby sędziów TK. Według niego można mówić, że obecnie jest 12 sędziów, którzy mogli brać w posiedzeniu, a więc kworum zostało osiągnięte.

Sędzia Magdalena Bentkowska zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami przyjęcie uchwały Zgromadzenia Ogólnego wymaga obecności prezesa TK. Do sprawy tej odniósł się Maciej Berek, który stwierdził, że przepisy te są "dowodem na ułomność ustawy".

Ostatecznie po dyskusji sędziowie przegłosowali, że osiągnięto kworum. Za taką interpretacją przepisów zagłosowali wszyscy obecni na posiedzeniu.

Następnie sędziowie przyjęli porządek obrad i rozpoczęli dyskusję nad przyjęciem budżetu Trybunału na 2027 rok. Projekt został jednogłośnie przyjęty. Posiedzenie zakończyło się po godz. 17.

Trybunał Konstytucyjny. Anna Korwin-Piotrowska zwołała Zgromadzenie Ogólne

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie dotyczące zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w piątek. Głównym celem spotkania miało być przyjęcie planu budżetu TK na 2027 r.

Środki dla instytucji nie zostały uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok, ponieważ nie spełniono wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne TK. To próbowało się w tym celu zebrać dwukrotnie, ale nie udało się osiągnąć kworum.

Wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, otwiera się w nowym oknie oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wcześniej Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.

Święczkowski przekonywał, że Korwin-Piotrowska nie ma uprawnień do podejmowania takich decyzji, a zwołane przez nią Zgromadzenie nazwał "spotkaniem towarzyskim", które nie powoduje skutków prawnych. Zadeklarował także, że on i "legalni" sędziowie TK nie wezmą w nim udziału.



