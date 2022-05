Zgłoszenia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Błaszczak podał nowe dane

Oprac.: Artur Pokorski Polska

Tylko w sobotę 1600 osób zgłosiło się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - przekazał na Twittrze szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że to dopiero początek naboru, a "do końca roku na kandydatów czeka 15 tys. miejsc, w przyszłym będziemy zwiększać tę liczbę".

Zdjęcie Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej / PAP/Wojtek Jargiło / PAP