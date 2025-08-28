W skrócie Krystian Dułak, doświadczony strażak ochotnik, zginął w trakcie akcji gaśniczej pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach.

Dułak został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP oraz MSWiA, a prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie pożaru.

Pogrzeb miał charakter państwowy i zgromadził rodzinę, przedstawicieli służb mundurowych, władze oraz lokalną społeczność.

Śp. Krystian Dułak był strażakiem ochotnikiem, który zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach. Jego ciało zostało znalezione tydzień po akcji.

Jeszcze przed rozpoczęciem mszy pogrzebowej sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarskiprzekazał najbliższej rodzinie zmarłego Złoty Krzyż Zasługi - odznaczenie nadane przez prezydenta RP.

Druh Krystian Dułak został uhonorowany również Odznaką Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej" nadaną przez MSWiA.

Pogrzeb mężczyzny miał charakter państwowy, wzięła w nim udział rodzina zmarłego strażaka, przedstawicieli służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańców Sierakowic.

Pogrzeb strażaka. Prezydent napisał list do uczestników

Podczas uroczystości pogrzebowych Wojciech Kolarski odczytał list prezydenta RP Karola Nawrockiego skierowany do uczestników.

"Tragicznego 13 sierpnia bieżącego roku, podczas pożaru obiektu przemysłowego w Kawlach, druh Krystian Dułak był jednym z pierwszych na miejscu interwencji i bez wahania rozpoczął walkę z ogniem. Niestety, ta akcja miała być Jego ostatnią. Po 30 latach służby zginął śmiercią strażaka, do końca ofiarnie wykonując swoje obowiązki" - przekazała głowa państwa.

"Żegnam wyjątkowego społecznika zasłużonego w walce o życie, zdrowie i mienie współobywateli; wspaniałego człowieka oddanego pasji, która była jednocześnie służbą" - napisał prezydent.

Sierakowice. Pogrzeb strażaka, który zginął podczas służby

Podczas uroczystości głos zabrał także Komendant Główny PSP

- Jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć zmarłego druha, który z dużym heroizmem i poświęceniem podjął działania ratownicze w Kawlach dwa tygodnie temu - powiedział nadbryg. Wojciech Kruczek.

Podkreślił, że brać strażacka odczuwa wielki smutek z powodu śmierci kolegi.

- Druh od najmłodszych lat uczestniczył w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej. Był znany jako bardzo udany ochotnik, bardzo dobry człowiek, który realizował zadania, by pomagać społeczeństwu lokalnemu podczas pożarów i lokalnych zagrożeń - dodał nadbryg. Kruczek.

Po zakończeniu liturgii, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Parafialny w Sierakowicach, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii pogrzebowej.

Pożar w Kawlach. Strażak zginął podczas służby

Pożar w Kawlach wybuchł w akumulatorowni na poddaszu zakładu przetwórstwa drobiu. Spaleniu uległo około 3 tys. mkw. hali. W początkowej fazie akcji gaśniczej utracono kontakt z jednym ze strażaków - był nim właśnie Dułak.

Druh OSP był mieszkańcem Sierakowic. Służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach od 30 lat, a przez 10 lat pełnił funkcję wiceprezesa tej jednostki. Krystian Dułak pozostawił żonę i osierocił troje dzieci.

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach prowadzi śledztwo w sprawie pożaru.

