Zginął na ćwiczeniach w USA. Fala kondolencji po śmierci żołnierza
Sportowiec z Orzysza, Karol Rubin, jest jednym z dwóch polskich żołnierzy zmarłych w wyniku wypadku, do którego doszło podczas szkolenia spadochronowego w USA. Po tragedii sieć zalały liczne komentarze pełne kondolencji i wyrazów współczucia dla bliskich mężczyzny. "Marzenie każdego dowódcy" - piszą o wojskowym internauci, którzy znali go osobiście.
Dzień po tragicznym wypadku polskich żołnierzy w USA na jaw wychodzą nowe fakty na temat zmarłych wojskowych. Jak już wiadomo, obaj należeli do Jednostki Wojskowej GROM.
Jeden z nich, Karol Rubin, był oprócz tego znanym w Orzyszu sportowcem i uczestnikiem ekstremalnego Biegu Tygrysa.
USA. Karol Rubin nie żyje. Wojskowego żegnają znajomi
To właśnie oficjalny profil wspomnianej imprezy zamieścił w sieci jeden z bardziej poruszających wpisów na temat zmarłego wojskowego, podkreślając, że dziś "brak słów, by wyrazić ból i smutek".
W tragicznych okolicznościach straciliśmy członka Rodziny Tygrysa. Prawdziwą legendę. Człowieka nie tylko o niesamowitym charakterze wojownika, ale także o wielkim sercu i uśmiechu. Karolu, nasze serce pękło. Spoczywaj w pokoju" - napisali na Facebooku przedstawiciele "Biegu Tygrysa Orzysz".
Swój własny post opublikowały także osoby związane z Viking Fight Club w Białymstoku, w którym niejednokrotnie ćwiczył pan Karol.
"Przyjacielu klubu, pełen pozytywnej energii człowieku, zawsze uśmiechnięty kumplu, wzorze sportowca, wojowniku, patrioto… Spoczywaj w Pokoju [*]. Byłeś z nami od początku, zostaniesz w naszych sercach na zawsze Bracie. Cześć Twojej Pamięci Żołnierzu" - czytamy.
Kondolencje po śmierci polskiego żołnierza w USA
Do śmierci żołnierza odniósł się też Urząd Miejski w Orzyszu, który informację o wypadku przyjął "z ogromnym smutkiem". Jak podkreślono, urzędnicy "łączą się w bólu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi zmarłego".
"Niech pamięć o jego oddaniu i odwadze pozostanie w sercach wszystkich, którzy go znali" - przekazano.
Komentarzy jest jednak o wiele więcej. Internauci, którym przyszło poznać zmarłego wojskowego, opisują go jako "dobrze wychowanego, ułożonego, pozytywnego, zawsze uśmiechniętego, bardzo pracowitego i dążącego do zamierzonych celów".
"Wzór żołnierskiej postawy", "marzenie każdego dowódcy", "bardzo duża strata dla Wojska Polskiego" - wyliczają.
Informacja o tragedii w USA została przekazana w piątek późnym wieczorem przez Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych. Jak wówczas podano, podczas ćwiczeń spadochronowych zginęło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych.
Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem, a wyjaśnianiem okoliczności wypadku zająć się ma specjalna komisja.
Polegli żołnierze byli członkami grupy Cichociemnych Operatorów GROM.