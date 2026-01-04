W skrócie Donald Tusk odpowiedział na porównania do Nicolasa Maduro, wykorzystując mocne słowa w mediach społecznościowych.

Komentarze polityków opozycji sugerowały rzekome podobieństwo szefa polskiego rządu do dyktatorów jak Maduro czy Assad.

Wpisy Tomasza Sakiewicza i innych wywołały reakcje przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy zarzucili nawoływanie do obalenia rządu i złożyli zawiadomienia do prokuratury.

Polityczna wymiana zdań przeniosła się do sieci i wywołała debatę dotyczącą granic publicznej krytyki oraz odpowiedzialności za słowa.

"Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska'" - napisał w niedzielę na platformie X szef rządu.

Zdaniem Donalda Tuska "niżej upaść nie można". To odpowiedź lidera Koalicji Obywatelskiej na krytyczne pod adresem szefa rządu komentarze po amerykańskiej interwencji w Wenezueli i pojmaniu Nicolasa Maduro.

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - pisał w sobotę w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński, załączając zdjęcie Maduro.

Na podobnie zgryźliwy komentarz pozwolił sobie również prezes telewizji Republika. "Assad, Maduro…Tusk?" - tak brzmiała treść wpisu Tomasza Sakiewicza.

Sakiewicz przekroczył granicę? Giertych i Żukowska zapowiadają zawiadomienia do prokuratury

Na wpis Sakiewicza jeszcze w sobotę odpowiedział Roman Giertych. "Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny" - zauważył poseł KO.

Następnie poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. "Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć" - zaznaczył Giertych.

W podobny sposób na wpis Sakiewicza zareagowała Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. "Tradycja Targowicy w Polsce wiecznie żywa, jak widzę. Ten znak zapytania oczywiście tylko asekuracyjnie, żeby mu się prokuratura do tyłka nie dobrała za ten wpis de facto wzywający do interwencji zbrojnej obcego państwa w celu obalenia jego rządu" - napisała na X.

Szefowa klubu Lewicy przekazała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w artykule 128. Kodeksu karnego.

