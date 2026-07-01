Zerwane dachy, podtopienia i brak prądu. Nad Polską przeszły ogromne burze

Burze nawiedziły między innymi województwo lubuskie. Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie st. bryg. Tomasz Maciejewski poinformował w rozmowie z Polsat News, że w nocy z wtorku na środę strażacy podjęli działania przy 76 interwencjach oraz otrzymali 50 zgłoszeń.

- Otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Zdarzenia te były związane z anomaliami pogodowymi, głównie silny wiatr, opady deszczu, gradobicia. (...) W szczególności dotyczyły przewróconych drzew, połamanych konarów oraz gałęzi, a także zerwanych w części dachów, uszkodzeń tych dachów - wyjaśnił.

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Rzecznik prasowy PSP dodał, że w trakcie nocy strażacy otrzymali ponadto "zgłoszenia o zalanych posesjach, drogach, zerwanych, uszkodzonych liniach energetycznych". - Była bardzo duża dynamika przyrostu tych zdarzeń. Zaraz w początkowej fazie zadysponowano bardzo dużo sił i środków - zaznaczył, po czym dodał, że ostatnie działania zostały zakończone około godziny 6 w środę.

- Jeśli chodzi o przejezdność dróg, w tej chwili one są drożne, natomiast mogę powiedzieć, że występowały tutaj utrudnienia w dostawie energii elektrycznej - podkreślił st. bryg. Maciejewski na antenie Polsat News.

Rzecznik prasowy PSP we Wschowie poinformował przy tym, że wzmocniono stanowisko kierowania komendanta powiatowego oraz uruchomiono dyżur domowy. To ze względu na liczbę zdarzeń, które miały miejsce.

We wtorkowy wieczór intensywne burze przeszły też m.in. w okolicach Leszna w województwie wielkopolskim. We wsiach Klonówiec, Osowa Sień czy Wilkowice spadł grad, który miał średnicę kilku centymetrów.

Opadom towarzyszył również ulewny deszcz i silny wiatr. Burza przeszła także nad Głogowem, gdzie pojawił się ulewa i wichura.

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To jednak nie koniec intensywnych zjawisk pogodowych w Polsce, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia dotyczące silnych burz, ulew i upałów. Alerty najwyższego, trzeciego stopnia obowiązują na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnymi burzami IMGW materiał zewnętrzny

Nieco niższe ostrzeżenia, bo drugiego stopnia, wprowadzono natomiast w całej południowej, południowo-zachodniej Polsce, w centrum oraz na Podlasiu i we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Alerty pierwszego stopnia IMGW obowiązują z kolei w części województw pomorskiego i warmińsko mazurskiego.





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