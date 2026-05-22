"Dziś pogodnie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwy słaby przelotny deszcz" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wszystkich innych miejscach będziemy się cieszyć dużą ilością słońca do samego końca dnia.

Pogoda pod znakiem Zeno. Przeważnie obejdzie się bez parasola

W piątek pogodę w naszym kraju ukształtuje wyż Zeno z centrum na pograniczu Niemiec, Polski i Czech. Dzięki temu w praktycznie całej Polsce będzie przyjemnie i bezchmurnie.

Spokojna aura utrzymuje się od samego rana. Podobnie będzie w ciągu dnia, choć w niektórych rejonach nieco się zachmurzy. Najbardziej na północnym wschodzie i tam może przelotnie popadać słaby deszcz. Będzie to jedyna cześć Polski, w której warunki nie zachwycą. We wszystkich innych miejscach będzie słonecznie i przyjemnie.

Niemal wszędzie zrobi się na tyle ciepło, że temperatury przekroczą barierę 20 stopni Celsjusza. Tylko lokalnie nad morzem oraz na terenach podgórskich może być nieco chłodniej: od 16 do około 18 stopni. W centrum i na zachodzie może być miejscami do około 23 st. C.

Ciepło będzie w całej Polsce. Tylko lokalnie temperatury spadną poniżej 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Zabraknie burz i intensywnych opadów deszczu, więc nie musimy się obawiać żadnych nieprzyjemnych zjawisk pogodowych. Wiatr również będzie słaby, a mocniej powiać może jedynie nad morzem i na północnym wschodzie. Wysoko w Karpatach porywy osiągną do 55 km/h.

"To będzie dzień z dość komfortową pogodą, warto wykorzystać piątek na aktywność na świeżym powietrzu, choć na północnym wschodzie dobrze mieć pod ręką parasol" - podkreślają eksperci IMGW w piątkowej prognozie.

Nie tylko w ciągu dnia, lecz również nocą będzie spokojnie.

Idealna wiosna w całej Polsce. Po zmroku uwaga na mgły

Wyż Zeno przyniesie nad nasz kraj dużo słońca i spokoju, dzięki temu pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Obojętne warunki zaznaczą się tylko tam, gdzie zrobi się bardziej pochmurnie.

W praktycznie całym kraju w piątek warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

Tak jak w ciągu dnia, w nocy również nie musimy się obawiać pogorszenia warunków. Jedynym problemem może być silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów - na to zjawisko trzeba będzie uważać miejscami na północy i północnym zachodzie.

Po zachodzie słońca nawet w najchłodniejszych kotlinach karpackich nie powinno być mniej niż 5 stopni, a w najcieplejszych rejonach temperatury wyniosą około 12.

