"Zemsta Tuska". Błaszczak reaguje na akt oskarżenia

Polsat News ustalił, że wydano akt oskarżenia dla byłego ministra obrony narodowej w rządzie PiS Mariusza Błaszczaka.

Prokuratura zarzuca politykowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, czyli Komitetu Wyborczego PiS.

W sprawie zareagował niedługo później sam Błaszczak.

"To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki" - napisał były szef MON.

Jak dodał Mariusz Błaszczak, "gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska".

"Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" - podkreślił były minister obrony narodowej.

Prokuratura z aktem oskarżenia w sprawie Błaszczaka

Komunikat w sprawie wydała prokuratura.

"W dniu 22 sierpnia 2025 r. prokurator Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko: (...) Mariuszowi Błaszczakowi,(...) Agnieszce Glapiak, (...) Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz (...) Piotrowi Z." - poinformowano.

"Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora" - zaznaczono.

Polsat News dowiedział, także że w akcie oskarżenia znaleźli się obecny szef BBN Sławomir Cenckiewicz, obecna przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak oraz Piotr Z., były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Jak ustaliła stacja, dokumenty dotarły do Sądu Okręgowego w Warszawie. Według ustaleń sprawa zmierza do wyroku. Po godz. 14:30 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przeprowadzona zostanie konferencja prasowa.

Czyn, którego popełnienie zarzuca się Mariuszowi Błaszczakowi miał polegać na zniesieniu klauzul "ściśle tajne" i "tajne" z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Chodzi o plan użycia polskich sił zbrojnych "Warta".

Powołując się na ten dokument były minister, zarzucał wówczas politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju". 17 lipca 2024 roku szef SKW gen. Jarosław Stróżyk złożył w tej sprawie w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. szefa MON.

Wkrótce więcej informacji...

