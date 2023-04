Wołodymyr Zełenski w Polsce

Ukraiński przywódca wraz z małżonką przybył do Polski w środę rano. Około godziny 9 wylądował w Warszawie, po czym udał się do hotelu Bristol przy Krakowskim Przedmieściu.

Po godzinie 11 Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą . Tematem rozmów przywódców Polski i Ukrainy była sytuacja na froncie, dalsza pomoc Ukrainie, a także zaszłości historyczne. - My, Polacy, doskonale pamiętamy, co to znaczy walczyć o swój kraj. Na każdym kroku apelujemy o jeszcze większe i szybsze wsparcie dla wolnej i niepodległej Ukrainy - podkreślił Andrzej Duda.

W czasie swojej oficjalnej wizyty Zełenski spotkał się także z Mateuszem Morawieckim . Ukraiński prezydent wraz z polskim premierem żłożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żółnierza, a później - w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - rozmawiali o zakupie polskiego uzbrojenia dla walczących Sił Zbrojnych Ukrainy. Podpisano także list intencyjny w sprawie współpracy zbrojeniowej między Polską a Ukrainą.