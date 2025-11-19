W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował pełną gotowość do współpracy z Polską w walce z rosyjskimi aktami dywersji.

Ukraina i Polska powołają wspólną grupę roboczą do przeciwdziałania podobnym incydentom w przyszłości.

Dwóch obywateli Ukrainy oskarżono o niedawne akty sabotażu na polskiej kolei, za którymi stać mają rosyjskie służby.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że otrzymał od premiera Donalda Tuska ustalenia polskich śledczych i wywiadu dotyczące niedawnych aktów dywersji na kolei.

"Do zorganizowania tych działań, a także kampanii dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie, została wykorzystana platforma społecznościowa Telegram" - poinformował.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że tego typu akty dywersji są codziennością na ukraińskiej kolei. "Wdrożyliśmy odpowiednie działania, aby przeciwdziałać takiemu sabotażowi" - napisał.

"Nasze informacje są zgodne: wszystko wskazuje na to, że za tymi aktami kryje się Rosja. Nikt poza nimi nie ma w tym interesu" - czytamy we wpisie.

Wołodymyr Zełenski: Ukraina jest gotowa do współpracy

Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jego kraj jest gotowy do pełnej współpracy z Polską.

"Ukraina jest gotowa do współpracy z Polską na różnych szczeblach i dzielenia się wszelkimi informacjami. Uzgodniliśmy, że powołamy ukraińsko-polską grupę, która będzie działać na rzecz zapobiegania podobnym sytuacjom ze strony Rosji w przyszłości" - przekazał.

Prezydent Ukrainy dodał, że docenia wszelką pomoc ze strony Polski. "Jesteśmy zawsze gotowi współpracować, aby wspólnie chronić ludzkie życie i przeciwdziałać wszelkim możliwym działaniom wywrotowym" - podkreślił.

Podziękował również polskiemu premierowi za wyrazy współczucia w związku z ofiarami niedawnych rosyjskich ataków w różnych regionach Ukrainy. "Dziękuję za solidarność, Donaldzie" - napisał.

Akty dywersji na polskiej kolei. Sprawcami mają być obywatele Ukrainy

Wpis prezydenta Zełenskiego to pokłosie niedawnych aktów dywersji, do których doszło na polskiej kolei. Ich sprawcami, jak poinformował we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk, jest dwóch obywateli Ukrainy.

Jeden z nich został wcześniej skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy. Drugi z nich to mieszkaniec Donbasu. Obydwaj przedostali się z Białorusi do Polski jesienią tego roku, tuż przed zamachami i opuścili kraj tuż po ich przeprowadzeniu.

Ukraińcy mieli podczas organizacji aktów dywersji współpracować z rosyjskimi służbami.

